Motorola Razr 2022 e X30 Pro ganham nova data de lançamento

O lançamento do smartphone dobrável Motorola Razr 2022 será no dia 11 de agosto. A informação foi confirmada por Chen Jin, gerente-geral da divisão de celulares da empresa na China, que publicou um "teaser" em sua conta na rede social Weibo nesta quinta-feira (5), dias após o adiamento misterioso do evento original. Os rumores mais recentes apontam que o aparelho deve vir com o novo chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm. Também deve ser anunciado o Moto X30 Pro.