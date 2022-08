Motorola Razr 2022: nova geração do icônico V3 ganha tela maior

O Motorola Razr 2022 foi anunciado nesta quinta-feira (11) na China. O novo dobrável — que é considerado o sucessor do emblemático Motorola V3 — conta com um painel OLED de 6,7 polegadas em sua parte interna e tela externa de 2,7". O processador é o topo de linha Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm . Com preço sugerido de US$ 1.300, cerca de R$ 6.620 em conversão direta, o modelo chega para ser rival do Galaxy Z Flip 4 , anunciado nesta quarta-feira (10) pela Samsung . Por enquanto, as vendas do dispositivo estarão disponíveis apenas no mercado chinês.

O design do Razr 2022 é uma atualização do Motorola Razr lançado em 2019. Além de a tela principal ser maior, o novo celular conta com resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels), taxa de atualização de 144 Hz e suporte ao HDR10+. Outro detalhe é a substituição do notch no topo do display por um furo sobre a tela para a câmera frontal.

As câmeras do dobrável também ganharam atualizações, com destaque para o sensor principal de 50 MP e a câmera ultra wide de 13 MP na parte externa. A geração anterior contava com apenas uma câmera de 16 MP. Já na parte frontal, o Razr 2022 promete selfies de qualidade com sua câmera de 32 MP — resolução bem superior aos 5 MP do modelo de 2019.

O processador do Razr 2022 é o Snapdragon 8 Plus Gen 1 com oito núcleos, o mesmo chip que a Samsung apresentou no recém lançado Galaxy Z Flip 4. Como solução gráfica, o celular traz o Adreno 730. O novo smartphone da Motorola é vendido em variantes com 8 GB e 12 GB de RAM e com armazenamento que varia entre 128 GB, 256 GB e 512 GB. O sistema operacional é o Android 12, com a interface MyUI 4.0.

O dobrável agora apresenta bateria com capacidade de 3.500 mAh, um avanço em comparação com os 2.800 mAh de sua geração anterior. A recarga da bateria pode ser feita via cabo USB-C. O Razr 2022 ainda apresenta áudio Dolby Atmos, NFC e conexões 5G, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Disponível apenas na cor preto, o celular pesa cerca de 200 g.

Com informações de GSM Arena

