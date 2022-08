Nasa vai testar 'robô cirurgião' autônomo na Estação Espacial

A tecnologia de cirurgia robótica assistida já existe na Terra há algum tempo. Por aqui, os robôs permitem que médicos operem pessoas a distância, mesmo em lugares em que não há posto cirúrgico disponível. Com isso, a Nasa pode localizar um profissional especializado em qualquer área da medicina para operar astronautas no espaço.

O MIRA tem uma vantagem extra: ele pode operar de forma autônoma , ainda que com limitações, por enquanto. Isso significa que os procedimentos em Marte ou na Lua poderão dispensar um profissional humano. Nos testes no ISS, daqui a dois anos, o robô realizará procedimentos como cortar elásticos esticados e deslizar anéis de metal ao longo de um fio sem ser guiado por ninguém.

Outro ponto positivo do robô produzido pela Virtual Incision, empresa criada por Farritor em 2006, é que seus instrumentos podem ser inseridos por meio de pequenas incisões. Isso proporciona cirurgias menos invasivas, com melhores chances de recuperação. Há ainda a vantagem de ele pesar menos de 1 kg, característica que faz com que ele não tenha impactos significativos no custo da missão.