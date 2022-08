NFTs da coleção CryptoPunk viram pingentes de US$ 50 mil da Tiffany; entenda

A marca de joias de luxo Tiffany & Co. lançou, na última sexta-feira (5), uma coleção limitada de pingentes incrustados de diamantes para detentores da coleção de NFTs CryptoPunks. Os itens, comercializados pelo valor de 30 Ethereum cada (cerca de US$ 50 mil, ou pouco mais de R$ 256 mil, em conversão direta), esgotaram menos de dois dias após a comercialização. Lançada em 2017, a CryptoPunks possui 10 mil peças e está entre as coleções de tokens não-fungíveis mais populares do mercado, tendo ganhado fama pelas artes de personagens em estilo 8-bits.

A parceria da marca CryptoPunks com a joalheria gerou 250 exemplares dos "NFTiffs", passe que transforma o NFT do usuário em um pingente feito à mão por artesãos da Tiffany & Co. Após a compra, o próprio pingente é transformado em uma versão adicional do NFT, também enviada ao comprador. Para adquirir um NFTiff, porém, os clientes já tinham que possuir um CryptoPunk próprio.

Em parceria com a marca CryptoPunks, Tiffany & Co. lança joias inspiradas em coleção de NFT

Segundo a Tiffany & Co, a joia será composta por uma combinação de ao menos 30 pedras preciosas e/ou diamantes. O objetivo é criar os designs personalizados "com a mais alta fidelidade à arte original do NFT". O comprador, entretanto, não pode fazer nenhuma customização no pingente, uma vez que a empresa se baseará exclusivamente na arte NFT adquirida pela pessoa. Cada cliente pôde comprar, no máximo, três NFTiffs

Mesmo com uma queda recente no mercado de tokens não-fungíveis, o preço médio de uma arte da CryptoPunks é de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1,02 milhão na cotação atual). Nas 24 horas seguintes ao anúncio da novidade em parceria com a empresa de joias de luxo, as vendas dos NFTs da companhia cresceram 248%. Nesse período, o volume de vendas da coleção foi de 1279 Ethereum, cerca de US$ 2,16 milhões (aproximadamente R$ 11,06 milhões, em conversão direta).

NFT da coleção CryptoPunk

