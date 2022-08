Nokia ressuscita ‘tijolão’ com internet 4G e tela minúscula; saiba preço

O celular em formato “tijolão” parece estar de volta – e com força. A HMD Global iniciou as vendas do Nokia 8210 4G na Europa pelo preço sugerido de 79 euros, o que dá cerca de R$ 425. A nova versão tem internet 4G, como o nome indica, tela minúscula – para os padrões atuais – de 2,8 polegadas e armazenamento de 128 MB. Já a bateria fica em 1.450 mAh. O produto foi anunciado originalmente em julho, mas agora chega ao novo território. Não há informação sobre vendas no Brasil.