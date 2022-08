Notebook: como trabalhar usando duas telas

Os notebooks são uma excelente ferramenta de trabalho, principalmente para quem precisa de performance e mobilidade. Por outro lado, trabalhar o dia todo curvado sobre um computador com tela pequena não vai fazer bem para a sua saúde. Por isso, o Shoptime explica a importância de investir em um bom monitor e como trabalhar bem com duas telas para aumentar a sua produtividade.

Vale a pena comprar um monitor, mesmo trabalhando com notebook?

Se você possui um espaço dedicado para o home office ou uma mesa própria no trabalho, deveria pensar em investir em um monitor de alta resolução. Isso vale também para quem divide o tempo entre empresa, reuniões, faculdade e home office, entre outros compromissos.

Com um monitor na sua "estação de trabalho", seu notebook continua portátil para reuniões e eventos externos, porém, passa a funcionar como computador de mesa ou como segunda tela para ampliar sua área de trabalho.

Apesar de todas as vantagens dos computadores portáteis, especialistas em ergonomia não recomendam que se trabalhe o dia todo apenas com um notebook, principalmente, de tela pequena. O pescoço curvado para baixo pode provocar dores e problemas mais sérios na coluna, enquanto a posição das mãos no teclado também pode não ser a ideal.

Se a grana está curta, uma opção momentânea pode ser um suporte elevado para o notebook que, pelo menos, deixa a tela na altura dos olhos. De toda forma, você vai precisar investir em um kit de teclado e mouse, que também vão fazer diferença na sua produtividade.

Como escolher um bom monitor para o notebook

A escolha de um bom monitor depende de quanto você pretende gastar, das especificações do seu notebook e da sua atividade principal.

Isso porque, dependendo do processador, da memória RAM e da presença ou não de placa de vídeo, o computador pode sofrer um pouco para ampliar a área de trabalho para duas telas e entregar uma experiência fluida e satisfatória.

Mas se o seu notebook conta com uma boa configuração, não terá problemas, nem mesmo para "jogar a tela" para um monitor de resolução superior.

Falando em resolução, existem monitores mais baratos com display HD, mas nossa recomendação é começar sua escolha pelas opções Full HD, que são mais do que apropriados para quem trabalha com texto, planilhas, e-mails, para leitura e, eventualmente, para assistir a vídeos e consumir conteúdo de plataformas de streaming.

Se o seu uso principal é com games ou um trabalho que exige altíssima resolução e fidelidade de cores, como design, tratamento de imagens, criação, arte, edição de vídeo, entre outras profissões, é mais recomendável focar nas opções 2K e 4K e com taxa de frequência mais elevada, acima de 120 Hz.

A ampla maioria das placas de vídeo lançadas nos últimos quatro anos consegue rodar vídeos em resolução 4K, o que é suficiente para quem vai usar a estação de trabalho também para filmes e séries. Já para rodar jogos em 4K e mais de 60 frames por segundo, você precisa de uma placa mais nova e potente e também de um notebook com HDMI 2.0.

Quanto ao tamanho, o consumidor encontra bons monitores tradicionais Full HD a partir de 21 polegadas e modelos widescreen a partir de 23 polegadas. E existem as opções curvas, que podem oferecer uma experiência bastante imersiva para gamers.

Para produtividade, os monitores widescreen de 29 polegadas significam praticamente duas telas de 14 polegadas lado a lado.

A maioria dos monitores LED possui painel IPS, mas alguns profissionais e gamers se adaptam melhor a outras tecnologias. O painel IPS (In Plane Switching) se destaca pela fidelidade das cores e bons ângulos de visão, em razão dos cristais líquidos posicionados na horizontal. Porém, seus tons escuros são menos intensos.

Já o painel VA (Vertically Aligned) tem os cristais líquidos posicionados na vertical. Isso produz telas com alto contraste e ótimos tons escuros, porém, com ângulo de visão inferior e menor qualidade conforme o usuário se afasta do monitor.

E o painel TN (Twisted Nematic) costuma estar em produtos custo-benefício, com uma tecnologia de responsividade à latência dos pixels, porém, com ângulo de visão mais restrito e menor brilho.

O consumidor já encontra monitores premium com display OLED ou mini LED, com maior brilho e fidelidade de cores.

Outro fator de escolha é selecionar monitores com ou sem caixas de som embutidas.

E além da resolução, taxa de atualização, formato e tipo de painel, tenha atenção com os ajustes. Como dissemos, o ideal é que a tela fique na altura dos olhos, então escolha um monitor com regulagem de altura e inclinação, ou invista também em um apoio para elevá-lo. Ou você pode comprar um suporte articulado que, preso à lateral ou parte posterior da mesa, pode liberar mais espaço.

Para quem pensa em investir em uma Smart TV para usar como monitor, existem algumas questões a considerar. A principal delas é a densidade de pixels, ou seja, o número de pixels por polegadas na tela. As TVs costumam ter menor densidade de pixels porque são feitas para serem assistidas a uma distância maior, enquanto costumamos usar os monitores mais próximos do rosto e isso exige uma imagem mais detalhada.

Além disso, monitores para notebooks e desktops possuem taxa de resposta, ou Input Lag, menor, para termos menos atraso entre o movimento do mouse e a digitação e a ação na tela.

Como trabalhar com duas telas?

Ampliar sua área de trabalho da tela do notebook para duas telas pode ser um grande salto em termos de produtividade. Vale para quem precisa consultar vários documentos, alternar entre janelas do navegador ou de programas, ou ainda para quem vai se beneficiar ao ter a exibição de um software ou aplicativo ampliada em um monitor grande, ao invés de depender o dia todo das barras de rolagem.

Para quem joga, o monitor funciona como tela principal de melhor qualidade e, dependendo do investimento, maior frequência, o que pode fazer diferença em games competitivos nos quais uma fração de segundo separa ser eliminado ou vencer uma partida.

Em outras situações, ter duas telas significa arrastar conteúdos, como vídeos e imagens, de um lado para outro com agilidade, sem ter de copiar e colar ou mover arquivos. Enfim, cada profissional vai encontrar a melhor forma de utilizar sua área de trabalho ampliada.

De forma geral, em notebooks com Windows 10, você precisa apenas conectar o monitor ao computador com um cabo HDMI e o sistema vai reconhecer o novo acessório automaticamente.

Nas Configurações de Exibição, você poderá escolher entre duplicar a tela principal ou estender, para trabalhar com duas telas, assim como identificar a posição de cada uma delas.

Em Macbooks, o processo é similar: conectar o cabo HDMI e esperar o sistema identificar o monitor externo que, possivelmente, já será exibido como uma área de trabalho secundária. Depois, é só carregar os aplicativos de uma tela para outra, arrastando com o mouse.

Para modelos mais recentes de Macbook Air e Pro, que perderam algumas de suas portas, você pode ter de comprar também um dongle de entradas com saída USB-C.

E se seu notebook começar a sofrer travamentos para trabalhar com duas telas, você pode simplesmente projetar a tela principal para o monitor maior e utilizar o laptop como computador de mesa. Alguns podem até ser fechados e continuam a exibir a tela no monitor externo.