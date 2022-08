Nova rival da Samsung? OnePlus mostra prévia de celular dobrável

A Samsung deve ganhar em breve uma nova concorrente no campo dos celulares dobráveis: a OnePlus divulgou uma prévia do que pode ser a dobradiça de um smartphone neste formato. O CEO da empresa, Pete Lau, postou a imagem no Twitter e ainda instigou os seguidores a comentar o que seria aquele componente. Ele não revelou objetivamente do que se tratava, mas a imprensa especializada já trata como certo o lançamento de um celular OnePlus com tela flexível.