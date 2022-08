Novidades do iOS 16: veja as 9 melhores funções do sistema para iPhone

O iOS 16 foi anunciado oficialmente pela Apple no mês de junho, durante a WWDC 2022. O novo update do sistema operacional vai trazer diversas novidades e recursos interessantes, e permitirá, entre outras coisas, que usuários customizem a tela de bloqueio do celular e utilizem o iPhone como webcam no computador. Embora a atualização ainda não tenha sido lançada oficialmente, a versão beta para testes já está disponível para smartphones compatíveis. Veja, a seguir, nove funções que serão disponibilizadas com o iOS 16 e como vão funcionar.Vale mencionar que, para compor a lista, o TechTudo considerou os critérios de inovação e utilidade.

1. Editar ou excluir uma mensagem do iMessage

O iOS 16 vai introduzir uma função bastante aguardada por usuários no iMessage: a possibilidade de apagar ou editar mensagens enviadas pela plataforma. Para usar o recurso, basta tocar e pressionar a mensagem por alguns segundos para abrir o menu de opções. Então, para alterá-la, aperte em “Editar” e reescreva o texto. Para apagá-la, basta tocar sobre “Cancelar envio”.

Vale dizer que essas opções só vão valer para destinatários que também usam o iOS 16. Desse modo, caso utilizem uma versão anterior do sistema operacional, as alterações não ficarão visíveis - portanto, se apagar uma mensagem, ela continuará visível para o destinatário em questão.

2. Live Objects

O Live Objects funcionará de maneira bem similar ao Live Text, recurso introduzido com a atualização do iOS 15. A diferença é que a nova função vai permitir que o usuário interaja com objetos em uma foto, em vez de somente o texto. Com a ferramenta, será possível tirar fotos de objetos ou pessoas e selecioná-los para remover o fundo das imagens, por exemplo. Dentre outras coisas, o recurso pode ser útil para criar stickers e editar cenários de fundo. O recorte das fotos é feito de maneira automática, via inteligência artificial.

3. Novas opções de customização

O iOS 16 vai permitir mais personalização no iPhone, e usuários poderão customizar o celular de diversas formas, como alterar cores ou imagens de fundo e adicionar widgets à tela de bloqueio. Para acessar a opção, basta pressionar uma área livre da tela bloqueada por alguns segundos até que o botão “Customizar” apareça no centro inferior. Ao tocar sobre ele, será possível acessar diferentes tipos de wallpapers e "estilos", sugeridos pela própria plataforma.

Com a função, também será possível alterar as cores e fontes do relógio e editar os widgets disponibilizados na tela de bloqueio. Além disso, outra novidade é que os layouts editados poderão ser salvos, e será possível definir diferentes categorias no Modo Foco, que permitirão criar mais de uma tela de bloqueio.

4. Novas informações no app Tempo

O app Tempo também recebe novidades interessantes com o update do iOS 16. A mudança pode parecer sutil, mas é bastante útil: a partir de agora, o app vai mostrar as previsões individuais para cada dia. Além disso, será possível checar gráficos detalhados que mostram a variação da temperatura a cada hora, bem como verificar dados como o nível de precipitação de chuva, por exemplo.

5. Barra de pesquisa na Tela de Início

Outra novidade vai ser a presença de um pequeno botão de busca na parte inferior da tela de início. Dessa forma, não será necessário deslizar até a Biblioteca de Apps ou pasta de widgets, para pesquisar por um aplicativo específico no iPhone, por exemplo.

6. Novas funções para assistir a vídeos pelo Safari

A exibição de vídeos pelo Safari vai ficar mais fluida com o iOS 16, e será possível assistir aos clipes em tela cheia através do próprio navegador. A nova ferramenta também vai contar com ajustes que permitirão adicionar legendas aos clipes e acelerar a reprodução do conteúdo diretamente pelo browser.

Também será possível transmitir o vídeo para a TV e checar o nível de volume ao dar um toque simples sobre a tela. Por exemplo, dois toques do lado esquerdo retornam dez segundos de reprodução; já dois toques do lado direito, aceleram o vídeo em dez segundos.

7. Usar o iPhone como webcam

O iOS 16 também vai permitir que usuários utilizem a câmera do iPhone como webcam no computador. O recurso vai funcionar apenas em MacBooks e iMacs que estejam atualizados com a última versão do macOS, de forma a permitir que a qualidade da imagem seja aprimorada durante as vídeo chamadas.

Vale dizer que também será possível explorar recursos da câmera do celular enquanto ele funcionar como webcam - será possível usar o modo retrato do iPhone, por exemplo. Além disso, a lente grande angular de alguns modelos poderá ser usada para gravar o que estiver sobre a mesa sem precisar reposicionar o dispositivo.

Ainda, com a função "Desk View", será possível filmar objetos posicionados na frente do teclado, como cadernos e papéis com anotações, por exemplo.

8. Salvar edições para aplicar a mais imagens

O app Fotos também vai receber aprimoramentos, como uma função que vai permitir ao usuário copiar as edições adicionadas a uma foto e aplicá-las em outras imagens da galeria. Com o recurso, será possível criar filtros personalizados a partir das alterações de luminosidade, exposição, contraste, brilho e saturação - como presets. A opção é útil para aplicar uma mesma configuração a diversas fotografias.

9. Encontrar fotos/vídeos duplicados para apagar

Outra função do app Fotos vai permitir excluir as imagens duplicadas da galeria. Para acessar o recurso, basta acessar a pasta "Álbuns", no menu inferior do app, e deslizar até o final da tela. Lá, será possível visualizar uma nova opção chamada “Duplicadas”, que exibe as fotos repetidas.

Um botão ao lado, chamado "Mesclar", vai permitir manter a foto de melhor qualidade salva na galeria e excluir as demais. Também será possível selecionar todas as imagens duplicadas e deletá-las de uma só vez.

Como fazer download do beta do iOS 16?

A versão beta do iOS 16 já está disponível para todos os modelos a partir do iPhone 8, incluindo a segunda geração do iPhone SE. Para fazer o download da atualização, é preciso acessar o site "beta.apple.com/sp/betaprogram/" (sem aspas) pelo Safari, no iPhone, e fazer login com o ID Apple. Em seguida, registre o seu celular e aceite os termos e condições de uso do software.

Para continuar, deslize a tela para baixo e toque sobre o botão "Download profile". No pop-up que aparecerá na tela, aperte em "Permitir" e, em seguida, abra os ajustes do smartphone. Uma nova sessão chamada "Download profile" estará disponível por lá, então, pressione-a. Conclua o procedimento ao tocar sobre "Instalar", confirme sua senha e aceite os termos novamente ao pressionar em "Instalar" por uma segunda vez.

Depois, reinicie o iPhone e prossiga com o passo a passo usual ao instalar outras atualizações: vá até os ajustes, aperte em "Geral", e, depois, em "Atualização de Software". O uptade do iOS 16 estará disponível por lá e, para finalizar o procedimento, vá até "Fazer o Download e Instalar".

É importante lembrar que, por se tratar de uma versão beta, o software pode apresentar bugs e falhas. Por isso, é indicado que seja feito um backup de segurança antes de baixá-lo. Além disso, não é recomendado fazer o download em um celular de uso pessoal.

Com informações de YouTube (1/2) e The Verge

