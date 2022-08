Novo aparelho surpreende por juntar três equipamentos em um; entenda

O Aero Furniture funciona como uma pequena mesa que pode ser posicionada em qualquer parte da casa. Isso porque seu formato em 360° tende a facilitar a propagação da luz, a conexão com gadgets próximos e, principalmente, o alcance do purificador.

A empresa garante que é possível reduzir até 99,9% dos vírus e bactérias ao redor do Aero Furniture. Esse alcance ocorre por meio da tecnologia UVNano, que foi patenteada pela companhia sul-coreana. A LG não divulgou as dimensões e o alcance do equipamento.