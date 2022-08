Novo Fatal Fury é anunciado pela SNK após mais de 20 anos; veja teaser

A franquia Fatal Fury (Garou Densetsu no Japão) está de volta após mais de vinte anos de espera. A novidade foi revelada pela SNK durante a EVO 2022 no último domingo (7), em Las Vegas. De acordo com a empresa, foi dado o “sinal verde” para a produção de uma sequência e os fãs puderam conferir a novidade em um breve teaser que destaca o protagonista Rock Howard. O projeto ainda não tem um nome oficial, mas tudo indica se tratar do tão aguardado Garou 2, sequência de Garou: Mark of the Wolves — lançado para Neo Geo em 1999.

Além de Rock Howard, o vídeo traz silhuetas que parecem ser de Billy Kane e Kain. A trilha utilizada no vídeo também é o tema de Terry Bogard em Garou: Mark of the Wolves, sugerindo ser uma sequência direta. Como o projeto está no início, não há qualquer previsão de lançamento ou plataformas anunciadas.

A SNK também não entrou em detalhes se o novo Fatal Fury seguirá um estilo de arte 2D ou 3D, como são os jogos atuais da companhia. O último jogo da série é particularmente conhecido pela sua arte e animações de altíssima qualidade em pixel art, além de ser considerado o melhor trabalho da história da desenvolvedora.

No mês passado, vazaram imagens do que seria uma sequência cancelada de Garou: Mark of the Wolves ainda na época do Neo Geo. Os materiais foram supostamente descobertos em um disco de um antigo desenvolvedor, chamado “K-San”, e foram divulgados pelo usuário 2021Kduck no Twitter. A situação chamou até mesmo a atenção de Yasuyuki Oda, produtor e diretor da SNK.

Mais novidades da EVO

A EVO também serviu de palco para outros anúncios relacionados às franquias da SNK. Entre eles, a confirmação de que The King of Fighters XV recebe o último trio de lutadores DLC da primeira temporada no fim deste ano, adicionando Haohmaru, Nakoruru e Darli Dagger, de Samurai Shodown, ao elenco.

Além disso, já foi confirmada uma segunda temporada de conteúdo para o jogo, que deve incluir Shingo Yabuki e Kim Kaphwan em 2023. A promessa é que o game também receberá suporte a cross-play para unir a sua base de jogadores, independente das plataformas.

Por fim, Samurai Shodown, de 2019, receberá o tão pedido netcode de rollback em algum momento de 2023 no PC (Steam e Epic Games Store), PlayStation 4 (PS4) e Xbox Series X/S. O Nintendo Switch não terá acesso à novidade.

O netcode de rollback tem sido uma demanda cada vez mais constante na comunidade de jogos de luta, especialmente após a pandemia do Covid-19. A tecnologia dispensa o atraso na resposta dos comandos dos jogadores e garante partidas mais responsivas e de melhor qualidade.