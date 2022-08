Novo relatório mostra melhores operadoras de celular do Brasil

Um relatório publicado pela Opensignal apontou a Claro como a empresa de telefonia com a melhor experiência em internet móvel do país. A operadora venceu 13 das 15 categorias avaliadas pela pesquisa da empresa especializada em dados sobre redes, incluindo Velocidade de Download. Nesse quesito, ela ocupa o primeiro lugar com a taxa média de 21,7 Mb/s e fica 5,6 Mb/s (34,8%) à frente da Vivo , com 16,1 Mb/s. O pódio se repete quando é considerado especificamente o 5G .

As experiências de vídeo, games e uso aplicativos por voz também são melhores na Claro, de acordo com o estudo. A Opensignal analisou as três principais operadoras de telefonia móvel do país: Claro, TIM e Vivo. A Oi ficou de fora uma vez que, em abril de 2022, foi finalizada a venda dela para o consórcio formado pelas outras três rivais por R$ 15,9 bilhões.

2 de 4 Relatório apontou a Claro como a empresa de telefonia com a melhor experiência em Internet móvel do país — Foto: Reprodução/Caroline Parreiras Relatório apontou a Claro como a empresa de telefonia com a melhor experiência em Internet móvel do país — Foto: Reprodução/Caroline Parreiras

Além da Claro, TIM também tem destaque em relatório

Segundo o levantamento, a Claro é a grande vencedora dos prêmios de velocidade em geral, incluindo Experiência de Velocidade de Envio (Upload Speed ​​Experience), com pontuação de 7,6 Mbps, dessa vez, seguida pela TIM, com 0,7 Mbps (10,1%).

A TIM aparece na frente em dois quesitos: Qualidade de Consistência de Núcleo (Core Consistent Quality) e Disponibilidade. A empresa atingiu pontuação de 84% na categoria de consistência, que mede a porcentagem de testes de usuários que atenderam aos limites mínimos de desempenho recomendados.

Usuários da TIM conectaram-se a redes 3G ou superiores em 95,6% das vezes. A Vivo ficou apenas 0,6 ponto percentual atrás do primeiro lugar. A Claro vem em terceiro lugar, 2,1 pontos percentuais atrás da vencedora.

A Opensignal ressalta que as métricas de disponibilidade são feitas medindo a proporção de tempo que as pessoas têm uma conexão de rede, nos lugares que costumam frequentar e não em campos pouco habitados. Ou seja, quando os usuários têm uma conexão e não onde que, de acordo com a empresa, fornece uma reflexão mais precisa da verdadeira experiência.

3 de 4 Novo relatório indica operadoras de telefonia mais rápidas do Brasil — Foto: Divulgação/Opensignal Novo relatório indica operadoras de telefonia mais rápidas do Brasil — Foto: Divulgação/Opensignal

Experiência Geral

A Opensignal também apontou que a Claro é a única operadora no Brasil a se classificar na categoria Aceitável (74 - 80) para Voice App Experience – experiência com aplicativos de voz. Essa modalidade faz parte das classificações de experiência geral dos usuários com a rede e significa que alguns consumidores ficaram satisfeitos, mas outros experimentaram prejuízos perceptíveis na qualidade das chamadas.

A empresa também arrematou os prêmios de Experiência de Vídeo e Experiência de Jogos, mas isso não quer dizer que os números sejam positivos. A pontuação geral da companhia na experiência de vídeo fica em 43,5 – considerada razoável – por ser ruim em vídeos de alta definição e satisfatória quando reproduzidos em baixa definição. Já na parte de jogos, o desempenho foi 62,1, considerado ruim pelo ranking do relatório.

4 de 4 Novo relatório indica as operadoras de telefonia mais rápidas operando na rede 5G — Foto: Divulgação/Opensignal Novo relatório indica as operadoras de telefonia mais rápidas operando na rede 5G — Foto: Divulgação/Opensignal

Internet 5G no Brasil

O estudo feito pela Opensignal com TIM, Claro e Vivo também contemplou a rede 5G, recém-estreante no país. Divididos em experiências de vídeo, jogos, aplicativos de voz, download e envio, além da medição de disponibilidade e alcance, o ranking das operadoras traz Claro e TIM dividindo o pódio das velocidades, com pontuações na faixa de 51,6 Mb/s e 54,3 Mbps.

Na categoria de Upload a casadinha se repete com as duas operadoras com pontuações na faixa de 20,9 Mb/s a 21,6 Mbps. Segundo o relatório, TIM e Claro obtiveram velocidades 3,1 e 2,7 vezes mais rápidas quando conectadas ao 5G em comparação com a média em todas as gerações de tecnologia móvel (Upload Speed ​​Experience).

Apesar de dividirem esses dois pódios, a grande vitoriosa foi a Claro, que conquistou o primeiro lugar em todas as etapas avaliadas.

O 5G começou a funcionar no Brasil em julho, tendo Brasília como a capital pioneira. Na última sexta-feira (29), a rede de internet de quinta geração foi liberada também nas cidades de Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. As próximas cidades a receber o sinal são Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador e Goiânia, todas ainda sem data definida. Outras capitais devem receber o 5G até dia 29 de setembro.

Com informações de Opensignal (1/2) e G1