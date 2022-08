Nubank: aplicativo muda e ganha recurso inédito; veja como vai ser

O aplicativo do Nubank vai receber uma nova versão a partir desta quarta-feira (3). Na nova interface, os clientes do banco digital poderão explorar os inúmeros recursos já disponíveis na conta de maneira simplificada, além de ganhar acesso a uma nova função: colocar uma foto de perfil em sua conta. A novidade conta ainda com maiores possibilidades de organização no app, e deve chegar à toda base de correntistas até a próxima quarta-feira (10). Nas linhas a seguir, descubra como vai funcionar a nova atualização do Nubank, banco digital disponível para celulares iPhone ( iOS ) e Android .

O que vai mudar no app do Nubank?

A partir de agora, o aplicativo do banco digital ficará organizado em três "áreas", com o intuito de agilizar o acesso às principais ferramentas do serviço. A primeira dessas abas apresenta todos os recursos relacionados às transações comuns da fintech, como as feitas pela conta digital (transferências via Pix e depósito, por exemplo), cartão de crédito (checagem e pagamento de faturas) e ainda empréstimos.

Em seguida, está a seção voltada para planejamentos financeiros, como recursos de investimentos, compra e venda de criptomoedas, contratação e acesso a seguros, poupança e outras ferramentas para organização da renda. É colocada de forma secundária, pois, muitas vezes, requer que o cliente dedique um pouco mais de tempo ao app, embora também possua funções para acesso rápido. É nessa aba, por exemplo, que ficarão as Caixinhas, nova opção para guardar dinheiro no banco digital.

Já a terceira aba é a de Shopping, que reúne todos os serviços e produtos oferecidos para compra pelo Nubank. Dessa forma, usuários podem aproveitar a área para checar descontos, vantagens exclusivas e outros benefícios disponíveis no banco digital - como conferir parcerias feitas com as marcas Shopee, Duolingo e Samsung. Vale mencionar que, em alguns casos, a opção conta com cashback.

Por fim, uma novidade inédita no aplicativo é a opção de escolher uma foto para usar de perfil, para substituir o tradicional avatar "roxinho" exibido pelo banco. Assim, clientes poderão personalizar ainda mais a conta digital.

Por que essas modificações foram feitas?

De acordo com o que foi divulgado pelo Nubank, a fintech elaborou uma nova versão para o aplicativo com base nas respostas obtidas em uma pesquisa feita com os clientes do banco. O intuito da atualização, portanto, seria proporcionar uma melhor experiência de uso no aplicativo do serviço, além de facilitar o gerenciamento das contas e o acesso às ferramentas.

Vale mencionar que, para ter acesso à nova versão do aplicativo, é preciso antes de tudo atualizá-lo nas plataformas oficiais de download. Em celulares Android, o procedimento deve ser feito pela Google Play Store. Já no iOS, pela App Store. O update estará disponível para todas as contas até o próximo dia 10 de agosto.

