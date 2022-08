NuInvest fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta segunda

O TechTudo entrou em contato com o Nubank para entender o que ocasionou o erro e se há previsão de conserto. Em respostas, o banco digital informou que “lamenta o ocorrido” e “está focado em resolver essa questão” (veja nota completa ao final da matéria). No Google Trends, site que compila as principais buscas feitas no Google, foi identificado um aumento repentino nas pesquisas pelo termo "NuInvest fora do ar" na última hora.