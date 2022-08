O que é anti-ghosting? Conheça a função de teclados para jogos

O anti-ghosting é uma tecnologia disponível em diversos modelos de teclados que permite que mais de três teclas sejam digitadas ao mesmo tempo. O recurso pode ser encontrado tanto em teclados de membrana, que são mais baratos, quanto do tipo mecânico, mais caros e robustos. O recurso anti-ghosting costuma ser procurado por gamers, já que jogos de tiro ou de luta exigem que várias teclas sejam acionadas em conjunto. No entanto, pessoas que não jogam, mas precisam digitar com rapidez também podem se beneficiar da tecnologia.