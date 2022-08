O que é aptX? Entenda a importância do codec para seu fone Bluetooth

No entanto, para usufruir delas é preciso que tanto a fonte quanto o fone de ouvido ou caixa de som sejam compatíveis com a versão. A seguir, conheça mais sobre a tecnologia aptX e como ela pode melhorar a qualidade de som de seu dispositivo Bluetooth.

1 de 7 Dispositivos Bluetooth usam codecs para compactar e transmitir o áudio sem a necessidade de fios — Foto: Luciana Maline/TechTudo Dispositivos Bluetooth usam codecs para compactar e transmitir o áudio sem a necessidade de fios — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O que é um codec e para que serve o aptX?

O aptX é um codec desenvolvido para a tecnologia Bluetooth. Em resumo, codecs são softwares que utilizam algoritmos para criar e reproduzir arquivos de áudio digital. Diferentes codecs usam diferentes fórmulas matemáticas para fazer com que os arquivos tenham a melhor qualidade de som ocupando menos espaço possível. Extensões como MP3, AAC e FLAC, por exemplo, são todas criadas a partir de codecs.

Quando se trata de Bluetooth, há uma questão a mais. Isso porque a tecnologia sem fio não foi pensada originalmente para transmitir arquivos grandes, muito menos tocar músicas em tempo real. Inclusive, os primeiros dispositivos Bluetooth da história foram headsets simples usados para fazer ligações telefônicas.

2 de 7 Fones como o Sennheiser HD 350BT traz suporte ao aptX — Foto: Divulgação/Sennheiser Fones como o Sennheiser HD 350BT traz suporte ao aptX — Foto: Divulgação/Sennheiser

Isso só mudou com a implementação da tecnologia Advanced Audio Distribution Profile, também chamada de A2DP, que reserva uma parte maior da banda apenas para transportar arquivos de áudio. Com ela, foi criado o codec padrão SBC, que está disponível em todo dispositivo Bluetooth.

Porém, o SBC não é exatamente o melhor codec possível. Desenvolvido em 2003, ele foi pensado para consumir menos bateria possível — o que impacta diretamente na qualidade do som. Por isso, outras empresas desenvolveram seus próprios codecs Bluetooth para utilizar melhor o espaço de banda disponível. Além do aptX da Qualcomm, outros codecs mais utilizados são o AAC, o LDAC e o LHDC.

Quais são as características do aptX?

O aptX, cujo nome vem de audio processing technology (tecnologia de processamento de áudio, em português), é mais antigo que o próprio Bluetooth, tendo sido desenvolvido nos anos 1980 na Queen’s University de Belfast, na Irlanda do Norte. O codec original chegou a ser usado na digitalização de áudio de produções hollywoodianas, como "Jurassic Park" e "O Resgate do Soldado Ryan".

Apenas em 2009, o aptX se tornou um codec para conexões via Bluetooth. Na primeira versão, que é a mesma utilizada atualmente, ele é capaz de reproduzir arquivos com até 384 Kb/s, frequência de 48 kHz e 16 bits de resolução. Em termos técnicos, ele é um pouco melhor do que o SBC, que reproduz arquivos de até 345 Kb/s. No entanto, segundo a Qualcomm, o aptX é mais eficiente e consegue comprimir arquivos de maneira mais eficiente, comprometendo menos a qualidade do som.

3 de 7 Tecnologia de compressão de áudio aptX foi criada nos anos 1980 — Foto: Divulgação/Qualcomm Tecnologia de compressão de áudio aptX foi criada nos anos 1980 — Foto: Divulgação/Qualcomm

Além disso, o codec tem uma latência baixa, de até 60 ms (milissegundos), porque ele decodifica o áudio em tempo real — ou seja, enquanto ele ainda está tocando. Em 2012, a Qualcomm lançou uma versão ainda mais rápida, chegando a um intervalo de 30 ms, chamada de aptX LL (low latency).

Quais são as versões do aptX?

Após ter sido lançado em 2009, o aptX ganhou outras quatro versões. A já citada aptx LL foi projetada para oferecer a menor latência possível, o que o torna ideal para quem precisa de sincronia entre imagem e som, como em games ou filmes. Essa versão reproduz arquivos de até 352 Kb/s, frequência de 48 kHz e 16 bits.

Em 2016, foi lançada a versão aptX HD. Com isso, o codec se tornou capaz de reproduzir arquivos com até 570 Kb/s, frequência de 48 kHz e 24 bits de resolução. Apesar de não tocar áudio lossless, o upgrade melhorou significativamente a qualidade de som.

4 de 7 Codec aptX tem opção com menos latência, o que o torna ideal para gamers — Foto: Divulgação/Qualcomm Codec aptX tem opção com menos latência, o que o torna ideal para gamers — Foto: Divulgação/Qualcomm

Em 2018, a empresa lançou o aptX Adaptive. Ele é uma mistura dos outros dois codecs anteriores: em ambiente normal, é capaz de reproduzir arquivos de até 420 Kb/s, frequência de 96 kHz e 24 bits. Mas, se for preciso, ele baixa a taxa de bits para até 276 Kb/s para diminuir a latência.

Por fim, em 2021, a Qualcomm anunciou o codec aptX Lossless, que será o primeiro a reproduzir áudios com qualidade de CD via Bluetooth. Segundo a empresa, será possível transmitir arquivos com até 1,4 Mb/s (megabit por segundo) com frequência de 44,1 kHz e 16 bits. Por enquanto, nenhum produto foi lançado com essa tecnologia.

Quem são os concorrentes do aptX?

Como mencionamos anteriormente, o SBC é o codec que está presente em todos os produtos de áudio Bluetooth — de caixas de som a smartphones. Ele foi criado para ser o mínimo denominador comum entre eletrônicos: por exemplo, se uma TV usa um codec proprietário e o fone de ouvido usa outro, eles ainda podem se conectar por meio do SBC.

Apesar de ser tecnicamente inferior aos concorrentes, o SBC não é tão ruim assim. Com capacidade de reprodução de até 345 Kb/s, é possível ouvir sem perdas todo o catálogo do Spotify na qualidade máxima, que toca arquivos de até 320 Kb/s, em teoria.

5 de 7 Dispositivos da Apple usam o codec AAC — Foto: Ana Marques/TechTudo Dispositivos da Apple usam o codec AAC — Foto: Ana Marques/TechTudo

Já o AAC é o codec exclusivo dos dispositivos da Apple, como iPhones e iPads. Ele é capaz de reproduzir arquivos com até 320 Kb/s, frequência de 44,1 kHz e 24 bits. Apesar de a taxa de bits ser inferior ao do SBC, ele tem um sistema de compressão e descompressão mais avançado — por isso, o som tem menos perdas em comparação com o codec padrão. Por outro lado, ele também consome mais bateria.

A Sony também tem seu codec próprio, o LDAC. Ele pode reproduzir arquivos de até 990 Kb/s, 96 kHz e 32 bits. E por fim, há ainda o LHDC, desenvolvido pela Savitech, que é capaz de reproduzir áudio em até 900 Kb/s, 96 kHz e 24 bits.

Quais produtos são compatíveis com aptX?

Se você tem um smartphone com chip Qualcomm, é praticamente certo que ele possui o codec aptX instalado. Se não for o caso, no site da aptX há uma lista bastante extensa de celulares compatíveis com a tecnologia. Porém, as versões aptX HD e Adaptive normalmente estão presentes apenas em modelos mais caros.

Quanto aos fones, também há uma variedade de opções no mercado. Um deles é o Edifier X3, que pode ser encontrado por a partir de R$ 140 na Amazon, e tem bateria de seis horas de duração.

6 de 7 Edifier X3 usa o codec aptX para receber áudio — Foto: Divulgação/Edifier Edifier X3 usa o codec aptX para receber áudio — Foto: Divulgação/Edifier

Já o codec aptX HD está disponível apenas em dispositivos premium, como é o caso do Sony WH-1000XM3, que sai por a partir de R$ 2.001. O headphone Bluetooth se destaca pela qualidade de som e por recursos como o cancelamento ativo de ruído.

Já entre os que possuem o aptX Adaptive, o destaque fica para o fone intra-auricular Xiaomi FlipBuds Pro, que conta também com a tecnologia Snapdragon Sound — que é um pacote de tecnologias da Qualcomm que entrega sons mais limpos e com menos latência. O fone da Xiaomi não é vendido oficialmente no Brasil.

7 de 7 FlipBuds Pro da Xiaomi conta com suporte ao aptX Adaptive — Foto: Divulgação/Xiaomi FlipBuds Pro da Xiaomi conta com suporte ao aptX Adaptive — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com informações de Qualcomm aptX, CNET e SoundGuys

