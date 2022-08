O que é DDR? Saiba tudo sobre o padrão de memória RAM

O DDR é uma tecnologia usada nas memórias RAM que consegue melhorar a performance de computadores e smartphones . Criado em 1998, o padrão Double Data Rate (ou taxa dupla de transferência) está na sua quinta geração, denominada DDR5 , que foi lançada em meados de 2020. Além de ter uma performance melhor do que o DDR4, a versão mais atual tem capacidade para até 128 GB de armazenamento (contra 32 GB da anterior). A seguir, você confere informações relevantes e curiosidades sobre o DDR. Saiba também como escolher a memória RAM certa para o seu computador.

2 de 5 Descubra o que significa a sigla DDR das memórias RAM — Foto: Reprodução/Amazon Descubra o que significa a sigla DDR das memórias RAM — Foto: Reprodução/Amazon

O que é o DDR da memória RAM?

Antes de explicar o que é o DDR, é importante entender para que serve a memória RAM. Explicando de maneira simples, a memória RAM é a parte do dispositivo onde os programas e aplicativos são executados. Por conta de suas características diferenciadas, ela tem uma capacidade de transferência de dados mais rápida do que dos discos rígidos — como o HD e o SSD —, o que torna a operação toda muito mais ágil.

Por exemplo: assim que você abre o navegador no seu celular ou computador, o processador transfere os dados mais importantes para a memória RAM. A partir dali, todas as ações dentro do navegador (como assistir a vídeos, responder emails ou acessar as redes sociais) serão feitas a partir da memória RAM junto ao processador. Assim que o programa é fechado, o espaço ocupado até então é liberado para que outro software seja acessado e assim por diante.

3 de 5 A memória RAM é usada em todo tipo de equipamento eletrônico, como celulares e computadores — Foto: Divulgação/SKHynix A memória RAM é usada em todo tipo de equipamento eletrônico, como celulares e computadores — Foto: Divulgação/SKHynix

A comunicação entre processador e memória RAM é feita através de sinais de clock. Antes do padrão DDR surgir, as memórias RAM usavam a tecnologia Single Data Rate (SDR), em que cada ciclo de clock envia apenas uma informação por vez. Com o DDR, essa capacidade dobrou, já que um clock passou a enviar dois dados por vez. Daí seu nome.

Quantas versões existem do DDR?

Até o momento, o DDR está na sua quinta geração, com o DDR5. A cada nova geração, a capacidade de armazenamento e a velocidade são aumentadas e o consumo de energia é reduzido. A primeira geração foi lançada em 1998 e alcançava clock máximo de 200 MHz, taxa de transferência de 400 MT/s (milhão de transferências por segundo) e largura de banda de 3.200 MB/s. A placa funcionava a uma voltagem de 2,6 V.

Já a segunda geração (DDR2), lançada em 2003, aumentou a capacidade para 533 MHz de clock, taxa de transferência de 1.066 MT/s e largura de banda de 8.533 MB/S. A voltagem diminuiu para 1,8 V.

A terceira geração (DDR3) chegou ao mercado em 2007 e representou mais um grande salto em velocidade: clock de 1.066 MHz, taxa de transferência de 2.133 MT/s e largura de banda de 17.066 MB/s. Já a voltagem caiu para 1,5 V.

4 de 5 DDR5 oferece processamento mais rápido e maior capacidade de armazenamento — Foto: Divulgação/Micron DDR5 oferece processamento mais rápido e maior capacidade de armazenamento — Foto: Divulgação/Micron

Introduzida em 2014, a quarta geração (DDR4) aumentou a capacidade de processamento para 1.600 MHz, taxa de transferência de 3.200 MT/s e largura de banda de 25.600 MB/s. Tudo isso operando a apenas 1,2 V. Essa é a versão presente na maioria dos computadores atuais.

Por fim, a quinta e última geração (DDR5) foi lançada em 2020. Ela tem clock máximo de 3.600 MHz, taxa de transferência de 7.200 MT/s e largura de banda de 57.600 MB/s. Porém, por se tratar de uma tecnologia nova, os valores podem aumentar com o tempo. Já a voltagem utilizada é de 1,1 V.

DDRs mais novos funcionam em computadores antigos?

Infelizmente, não. Isso porque as mudanças técnicas em cada geração exigem que a placa-mãe seja compatível com as novidades. Tanto que, para evitar qualquer tipo de incompatibilidade, o recorte que separa os conectores da memória RAM é levemente alterado a cada geração.

Isso significa também que mesmo placas-mãe mais novas não são retrocompatíveis — ou seja, não conseguem se conectar a uma memória RAM de uma geração anterior.

O que mais é preciso saber antes de comprar uma memória RAM DDR?

5 de 5 Memórias RAM do tipo SODIMM são usados em notebooks — Foto: Divulgação/Crucial Memórias RAM do tipo SODIMM são usados em notebooks — Foto: Divulgação/Crucial

Duas informações são cruciais antes de comprar uma nova memória RAM: a versão do DDR (como explicamos no tópico anterior) e o tipo de pente, que pode ser DIMM ou SODIMM.

DIMM, cuja sigla vem de Dual In-line Memory Module (ou módulo de memória em linha dupla), é o formato padrão utilizado em computadores. As gerações DDR4 e DDR5, por exemplo, contam com 288 pinos.

Já o SODIMM, que é a abreviação de Small Outline Dual In-line Memory Module, é a versão mais compacta do pente de memória RAM, usada comumente em notebooks e outros dispositivos menores. Por ser mais enxuto, também usa menos pinos de contato. A geração DDR5, por exemplo, usa apenas 262 pinos. Apesar disso, ele não tem diferença de performance em comparação com o DIMM.

Fora isso, se possível, use sempre dois pentes de memória iguais para que eles trabalhem em modo dual-channel. Isso fará com que a performance do computador melhore significativamente.

