O que é low profile? Veja significado no Instagram e outras redes sociais

"Low profile" significa "discreto", em tradução do inglês para o português. De acordo com o Cambridge Dictionary, o termo faz referência a ações ou comportamentos que não chamam atenção e não geram interesse no público. Nas redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook, a expressão refere-se às pessoas que costumam ficar offline por longos períodos e não fazem muitas publicações, seja nos Stories ou no feed, optando por manter um perfil mais discreto, com poucos amigos ou seguidores. Ou seja, o termo qualifica indivíduos que não usam, ou usam com baixa frequência, as mídias sociais.