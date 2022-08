O que é Nvidia Broadcast? Conheça função de GPUs para streaming

O aplicativo Nvidia Broadcast tem a proposta de aperfeiçoar a qualidade de imagem e som durante transmissões ao vivo. Indicado para todos os tipos de público, o sistema dá mais conforto principalmente para quem precisa participar de reuniões remotas ou gosta de fazer lives na internet — e possui placas de vídeos mais atuais da Nvidia. Durante um bate-papo no Google Meet ou Zoom , o colaborador não precisa se preocupar com os ruídos ao fundo, já que o app cancela sons externos.

O software também promete aperfeiçoar imagens e até oferecer planos de fundo diversificados. As configurações são ideais para quem trabalha a distância ou está a fim de investir em recursos de streaming para o PC.

Como funciona o Nvidia Broadcast?

Como funciona o Nvidia Broadcast?

O Nvidia Broadcast foi desenvolvido com um sistema de Inteligência Artificial capaz de reconhecer os processadores presentes nas GPUs Nvidia RTX. Com essa conexão, o software permite que problemas de áudio e vídeo sejam reconhecidos pela IA e corrigidos durante transmissões ao vivo, o que melhora a imagem e som para quem assiste do outro lado.

Para públicos que gostam de transmitir a jogatina na Twitch, por exemplo, o app pode ser uma boa opção. Além de melhorar a entrega de áudio e vídeo para o usuário que assiste, custa menos para o bolso na hora de investir em melhorias para o setup.

Quais recursos estão disponíveis no Nvidia Broadcast?

Quais recursos estão disponíveis no Nvidia Broadcast?

O aplicativo tem cinco efeitos que prometem deixar o vídeo com qualidade premium. Em relação à imagem, é possível ativar a função de redução de ruído em ambientes escuros, com mais nitidez e menos distorção devido à baixa luminosidade no cômodo. Além disso, é possível também colocar planos de fundo fakes e rastrear o movimento do usuário, para que a webcam não perca o foco com qualquer movimento.

Quanto ao som, o Nvidia Broadcast pode reduzir drasticamente ruídos externos que atrapalham principalmente reuniões de trabalho. Para ambientes maiores, o app também promete acabar com o eco e deixar a voz durante a transmissão ao vivo limpa, sem interferência do cômodo.

Quais aplicativos são compatíveis com o Nvidia Broadcast?

Quais aplicativos são compatíveis com o Nvidia Broadcast?

Os principais aplicativos de transmissão ao vivo são compatíveis com o Nvidia Broadcast. Nomes conhecidos no mercado, como Skype, Slack, Google Meet, Zoom e Discord, são algumas alternativas, que inclusive estão presentes na rotina de quem trabalha remotamente e sofre com problemas em relação à imagem e ao vídeo.

Para quem curte fazer lives com diferentes temáticas na internet, o app também é compatível com a Twitch. Isso significa que, durante a jogatina ao vivo, não é preciso se preocupar com o barulho dos vizinhos ou até mesmo dentro de casa, já que o sistema cancela qualquer ruído e centraliza no que é falado através do microfone.

Existem requisitos mínimos para baixar o Nvidia Broadcast?

Existem requisitos mínimos para baixar o Nvidia Broadcast?

É importante destacar que o Nvidia Broadcast não funciona em qualquer computador. Para baixá-lo, os requisitos mínimos são 8 GB de memória RAM, sistema operacional Windows 10 de 64 bits e placa de vídeo atual da Nvidia. Além disso, é necessário também ter CPUs Intel Core i5 8600, AMD Ryzen R5 2600 ou outras mais elevadas. Para realizar a instalação, o usuário ainda precisa estar conectado à internet.

Com todos esses requisitos em mãos, basta ir até o site da Nvidia e fazer o download do aplicativo. Todos os recursos são baixados para sua máquina e podem ser instalados de acordo com a recomendação da empresa gratuitamente.

Com informações de Nvidia Geforce

Com informações de Nvidia Geforce

