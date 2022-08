O que é POV? Entenda termo usado no TikTok e outras redes sociais

Para entender o que é POV no TikTok , é preciso saber que o termo possui dois significados principais. Um deles, que é o mais comum na rede social, está relacionado à perspectiva da câmera ou do protagonista. Ou seja, refere-se ao ato de exibir o ponto de vista através da primeira pessoa, fazendo com que o espectador se sinta parte do vídeo, ou focando totalmente no personagem principal da filmagem. Nesse sentido, fazer um vídeo sob o ponto de vista de quem está no primeiro assento de uma montanha-russa é um tipo de POV, assim como mostrar um bebê dando os primeiros passos.