O que é Uber Rewards? Entenda modalidade e veja prazo para usar saldo

O Uber Rewards, programa de recompensas do app de corridas particulares, será encerrado no dia 1 de novembro. Anunciado em 2019 no Brasil, o serviço gratuito permite acumular pontos a cada viagem feita, com a possibilidade de trocá-los por descontos em corridas, entregas e outros benefícios - assim como acontece em programas de milhas. No entanto, de acordo com comunicado enviado pela empresa sobre o fim da funcionalidade, usuários só poderão aproveitá-la até o dia 31 de outubro. É possível acumular pontos até 31 de agosto. Confira, a seguir, como funciona o Uber Rewards e por que o serviço vai acabar.