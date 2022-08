Onkyo HT-S5910 é bom? Veja preço e ficha técnica no home theater

Onkyo HT-S5910 é um home theater que promete alta qualidade de som, com direito à compatibilidade com o Dolby Atmos e com o formato DTS:X . Bem completo em conectividade, o dispositivo tem potência de 160 W em cada um dos seus 5.1.2 canais de som, além de conectividade com uma grande variedade de dispositivos como TVs , celulares e PCs .

Comercializado no Brasil partindo de R$ 5.999 no momento, o home theater da Onkyo é um produto com perfil top de linha e que se destaca pela oferta de som Atmos de cinema. A seguir, o TechTudo explica, em maiores detalhes, a ficha técnica e os recursos do Onkyo HT-S5910. Veja também possíveis concorrentes e se vale a pena comprar comprar o home theater.

Som Dolby Atmos, com sinal projetado como se viesse do alto, é um destaque do Onkyo

Ficha técnica do Onkyo HT-S5910

Potência: 925 W máxima, 160 W por canal

Padrões de som: Dolby Atmos com virtualizador de altura e DTS:X

Processamento de áudio: processador de sinal de 32 bits, DAC para som de 192 KHz/24 bits

Canais: 5.1.2

Conectividade: HDMI (quatro de entrada, uma de saída), USB, entrada óptica, entradas coaxiais, conector RF, Bluetooth e controle remoto

Peso: 7,8 kg

Design

O HT-S591 é um sistema home theater completo com características que obrigam algumas considerações antes da compra. A primeira delas é espaço, já que com módulo de controle, subwoofer e cinco alto-falantes de diferentes formatos, o produto da Onkyo vai precisar de uma área própria na sua instalação.

O dispositivo Onkyo possui boa conectividade para um home theater

Além disso, o sistema de som só faz mesmo sentido se você posicionar os alto-falantes no entorno do seu ambiente, algo que também envolve algum planejamento – ou até custos, caso exista a necessidade de recorrer a um profissional para realizar a tarefa de instalação.

Em termos de conectividade, o Onkyo tem um arsenal de interfaces e perfil para se tornar um hub centralizado de entretenimento e conteúdo na sua residência: há HDMI para aceitar a conectividade de consoles (limitado ao HDMI 2.0, no entanto), PCs e media centers, encaminhando o sinal de vídeo sem perda de qualidade para o televisor.

Entradas para sintonizadores de sinal de TV, de rádio AM/FM, players de Blu-ray e até videocassete (no receptor R494, opcional para o produto) fazem parte do combo.

Potência e som

Home theater pode atingir até 925 W de potência

Compatível tanto com Dolby Atmos como com DTS:X, o sistema da Onkyo pode também entregar som de 160 W em cada um dos 5.1.2 canais. Além do som de alta potência, o HT-S5910 garante reprodução de som em 360 graus com a promessa de áudio envolvente de múltiplas direções, graças aos alto-falantes adicionais, quando posicionados corretamente no ambiente.

A combinação de alta potência de som com vários canais, além da compatibilidade com padrão Dolby Atmos, deve garantir um áudio de alta fidelidade, prometendo uma experiência de cinema dentro de casa.

Um detalhe importante é a presença do virtualizador de altura da Dolby, que permite que o sistema consiga projetar som como se ele viesse do alto. Esse é um fator adicional para garantir maior imersão ao curtir conteúdo com som compatível com o Atmos.

Recursos

O HT-S5910 é um sistema bem completo, que pode ser compreendido como uma espécie de hub centralizador de entretenimento na sua casa. Você pode conectar consoles de videogame, media centers e PCs ao aparelho, além de reprodutores Blu-fay e sintonizadores de TV. O dispositivo se encarrega de mandar o sinal de vídeo via HDMI para a sua TV, enquanto distribui o som por meio das caixas e alto-falantes.

A marca promete que o sinal de vídeo segue em alta fidelidade para o seu televisor, sem perdas em amostras 4K e com HDR ativado. Além dessas capacidades, o sistema da Onkyo disponibiliza conectividade Bluetooth para que você use tudo como uma poderosa caixa de som sem fio para um celular ou computador.

Preço e custo-benefício

Produto da Onkyo é bem completo e oferece som de múltiplos canais

O produto é importado e os preços refletem o arsenal de recursos. No momento, você não acha o home theater da Onkyo por menos de R$ 5.999 no mercado brasileiro.

A opção da Onkyo é direcionada a consumidores mais exigentes e que buscam a máxima qualidade de áudio nas suas instalações. O sistema garante som 3D de 5.1.2 canais compatível com Dolby Atmos e DTS:X, características que não são comuns em home theaters mais em conta no mercado brasileiro.

Outro ponto importante para considerar é que a Onkyo, mesmo não sendo uma marca muito conhecida no Brasil, oferece garantia de 12 meses para o produto comprado no território nacional.

Concorrentes

Se você puder abrir mão do arsenal de recursos do Onkyo, dá para encontrar home theaters com som de boa qualidade custando bem menos no mercado nacional. Produtos da LG, como o LHB645N, atingem potência máxima de 1.000 W com 5.1 canais e saem por R$ 1.649.

Soundbars não são a mesmsa coisa que home theaters, mas há opções mais baratas e com nível de recursos similar. A Samsung HW-Q800B, por exemplo, oferece os mesmos 5.1.2 canais do produto da Onkyo, tem recursos específicos para games e é compatível com Dolby Atmos, custando cerca de R$ 3.473 no mercado nacional.

