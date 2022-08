Philips TAT1235 é bom? Conheça mais do fone de ouvido Bluetooth

O fone de ouvido Philips TAT1235 é uma opção de com Bluetooth que foi lançada em 2021. Os consumidores que buscam por um modelo discreto encontram no aparelho um design sóbrio e com poucos detalhes chamativos. A certificação IPX5 garante resistência a respingos e pequenos jatos d'água e sua bateria garante autonomia de 18 horas, combinando a carga do estojo e do fone. A qualidade sonora, no entanto, é compatível com o preço mais acessível, e tende a ser ideal para usuários menos exigentes.

O aparelho de áudio está disponível na cor preto e possui design intra-autricular, que promete conforto e segurança para longas horas de uso. A seguir, o TechTudo apresenta a ficha técnica completa do TAT1235. Confira suas principais especificações e saiba se o modelo é ideal para você.

2 de 4 O modelo Philips TAT1235 possui autonomia de 18 horas combinando os fones e o estojo — Foto: Divulgação/Philips O modelo Philips TAT1235 possui autonomia de 18 horas combinando os fones e o estojo — Foto: Divulgação/Philips

Ficha técnica do Philips TAT1235

Lançamento no Brasil: 2021

Preço: a partir de R$ 149

Cor: preto

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz – 20.000 Hz

Impedância: 16 ohms

Drivers: 6mm

Bluetooth: versão 5.1

Autonomia da bateria: 6 horas (fones) e 12 horas (estojo)

Extras: IPX5 e microfone com cancelamento de eco

Design

Com visual simples, o Philips TAT1235 é uma opção de fone de ouvido intra-auricular para os usuários que buscam um modelo discreto para ser usado em diversas atividades do dia a dia. O aparelho possui ponteiras de silicone em tamanhos variados que prometem mais conforto e segurança no uso, pois ajudam a evitar que os fones caiam.

Além de pequeno, o modelo também possui design com certificação IPX5, o que garante resistência contra respingos de água e suor. Sua superfície traz controles responsivos ao toque para mais comodidade no uso. Além disso, o estojo de carregamento da bateria do TAT1235 segue a proposta compacta que a marca promete e pode ser carregado no bolso da calça sem incômodo.

Funcionalidades do TAT1235

A lateral dos fones de ouvido TAT1235 possui sensores que permitem ao usuário realizar comandos no smartphone sem a necessidade de retirá-lo do bolso. É possível pausar e pular músicas e atender ou até recusar chamadas com leves toques no dispositivo de áudio. A conexão do fone é totalmente sem fio via Bluetooth 5.1, sendo possível usá-lo em celulares, tablets, computadores e videogames, por exemplo.

A conexão sem fio conta com perfis avançados, como HFP, A2DP e AVRCP, que possibilitam a transmissão e controle das músicas com facilidade. Outra funcionalidade do fone de ouvido que pode deixar a experiência de uso mais prática é o emparelhamento inteligente. O TAT1235 promete encontrar os dispositivos Bluetooth automaticamente e reconhecer o último aparelho com o qual foram emparelhado.

O microfone possui o recurso de cancelamento de eco, o que tende a deixar o áudio mais nítido em chamadas de voz. Com a certificação IPX5 contra água e suor, ainda é possível usar o fone de ouvido em diversas ocasiões sem se preocupar com os respingos de líquidos, como na prática de exercícios físicos, por exemplo.

Qualidade do som

Segundo a marca, o principal destaque do TAT1235 são os graves potentes e profundos, o que pode garantir melhor presença sonora e reprodução mais marcante das músicas. Os alto-falantes do dispositivo possuem 6 mm e estão dentro da média da categoria.

A ficha técnica do fone de ouvido da Philips indica impedância de 16 ohms e sistema acústico fechado de áudio. Já sua resposta de frequência cobre de 20 a 20.000 Hz, o que indica a reprodução de graves, médios e agudos dentro do esperado para a categoria. Dessa forma, a qualidade sonora do TAT1235 pode atrair os usuários menos exigentes.

Bateria do fone Philips

A bateria do TAT1235 entrega autonomia total de 18 horas, combinando os fones de ouvido com o estojo de carregamento. Os fones sozinhos asseguram 6 horas de música sem interrupções, uma boa opção para pequenas viagens ou uso no dia a dia no trabalho e academia, por exemplo. O estojo consegue armazenar outras duas cargas completas da bateria.

A recarga da bateria do estojo é feita via cabo USB-C, que acompanha o produto. O tempo de recarga é de cerca de duas horas.

Preço e garantia do Philips TAT 1235

O modelo de entrada pode ser encontrado por um preço acessível no varejo nacional. Na Amazon, o Philips TAT1235 é visto por cifras que partem de R$ 149 à vista. É possível adquirir o modelo também em dez parcelas de R$ 15,66 sem juros, totalizando R$ 156,6.

A fabricante fornece garantia de um ano contra eventuais defeitos do produto. O período passa a ser contado a partir da emissão da nota fiscal.

Principais concorrentes

3 de 4 TWS Air PRO Go, da i2GO, apresenta informações da bateria em um visor no estojo de carregamento — Foto: Divulgação/Amazon TWS Air PRO Go, da i2GO, apresenta informações da bateria em um visor no estojo de carregamento — Foto: Divulgação/Amazon

Na Amazon, os consumidores conseguem encontrar modelos que concorrem com o TAT1235, da Philips. Uma das opções é o TWS Air PRO Go i2GO, que é visto por a partir de R$ 173. O modelo possui conexão Bluetooth 5.0, tecnologia para sincronização do áudio e bateria com autonomia de três horas. O dispositivo possui sensores sensíveis ao toque para controle de mídia e fixação magnética no estojo.

4 de 4 O fone W180T possui codec de áudio aptX — Foto: Divulgação/Edifier O fone W180T possui codec de áudio aptX — Foto: Divulgação/Edifier

Outra opção é o W100T, da Edifier, que pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 249. O aparelho possui conexão Bluetooth 5.1 e certificação IPS5, que assegura resistência a respingos de água. A marca assegura transmissão segura e estável, além da autonomia de 24 horas combinando as baterias do estojo e dos fones.

