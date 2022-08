Pix do Nubank fora do ar: recurso apresenta erro nesta quarta-feira

O Pix do Nubank está instável na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com dados do Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações tiveram início às 15h46 de hoje. Os principais problemas apontados pela plataforma estão relacionados às transferências via Pix, mas alguns usuários indicam ainda erro na hora de realizar o login no app. No Google Trends, site que compila as buscas feitas no Google, houve um aumento súbito nas pesquisas por termos como "Pix Nubank fora do ar" e "Nubank está fora do ar".