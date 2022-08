Pix do Nubank fora do ar? Usuários apontam instabilidade no aplicativo

O Nubank está instável nesta quarta-feira (31). Nas redes sociais, usuários apontaram problemas no Pix do aplicativo, e buscas por termos como "pix nubank fora do ar" e "nubank fora do ar" tiveram aumento súbito na manhã de hoje, segundo dados do Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no Google. Ainda, de acordo com informações do Downdetector, site que verifica o funcionamento de serviços online, o aplicativo teve um pico de reclamações às 12h08.