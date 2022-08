Placa de vídeo 128 ou 256 bits? Veja o que muda entre os modelos

Placa de vídeo é o componente do PC responsável por gerar os gráficos e pela saída de vídeo do equipamento. A GPU pode ser acoplada ao processador — nesse caso, trata-se de uma placa integrada — ou pode ser um componente à parte — sendo chamada de off-board ou dedicada. Para escolher uma placa dedicada para comprar, é preciso observar algumas características importantes, entre elas, a largura de banda, representada em bits. As peças podem ter interface de diferentes valores, sendo as mais comuns as de 128 ou 256 bits.