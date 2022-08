Placa-mãe DDR5: oito opções para comprar em 2022

A placa-mãe é uma peça chave para quem deseja um PC potente . Em 2021, as memórias RAM DDR5 começaram a ser apresentadas no mercado nacional e internacional e, com isso, as fabricantes de placas-mãe precisaram evoluir seus modelos mais sofisticados para suportar essa tecnologia.

Elas prometem dobrar o desempenho do PC quando se trata de velocidade, estabilidade e, principalmente eficiência. O upgrade na tecnologia promete tende a melhorar a vida de quem joga no computador ou de usuários de alta performance.

O DDR5 inaugura uma nova era no mundo da informática, e também no mundo gamer. Essa tecnologia foi apresentada com versões finalizadas em meados de 2021 e veio para ser a sucessora das memórias RAM DDR4. A DDR5 não chega somente para PC, mas também para dispositivos móveis, como, smartphones e uma infinidade de dispositivos eletrônicos do mercado.

As placas-mãe com suporte para DDR5 são projetadas e pensadas para suportar e gerenciar essas memórias RAM de nova geração. Elas fazem parte dos recentes processadores Inter Alder Lake, que foram lançados no final de 2021.

A velocidade mínima na DDR5 gira em torno de 4.800 MHz e pode chegar até 8.400 MHz em modelos mais avançados. Isso representa um grande avanço em comparação ao DDR4, que permite cerca de 3.200 MHz. Dessa forma, a DDR5 tem uma capacidade maior de trocar informações com os processadores.

Motivos para comprar uma placa-mãe DDR5

A performance é o principal motivo para adquirir uma placa-mãe com suporte à memória RAM DDR5. A tecnologia ampliou a capacidade de várias especificações em relação a sua versão anterior (DDR4). Além disso, a nova versão possui uma grande série de mecanismos de correção de erro, além de modos CRC de leitura responsáveis por dar suporte para até o quádruplo de espaço em relação ao DDR4. A DDR5 ainda é capaz de armazenar 16 GB, enquanto uma DDR5 armazena cerca de 64 GB, em medidas mínimas.

Dessa forma, se a sua prioridade for desempenho, sem dúvidas uma memória RAM DDR5 é a melhor escolha que pode fazer. Assim, ao comprar uma placa-mãe para DDR5, deve-se levar em consideração o custo-benefício da aquisição do produto em relação às necessidades de uso — já que existem diversos modelos de placas no mercado com preços e especificações variados.

A melhor placa-mãe deve entregar conectividade para o seu setup. Para isso, primeiro é importante verificar a compatibilidade com o processador — Intel ou AMD, por exemplo. O suporte para placas de vídeo potentes também precisa ser observado, com boa velocidade de tráfego de dados — já que estamos pensando em uma máquina de alta performance.

Sobre isso, também podemos levantar HD e SDD: os SSDs com padrão M2 oferecem velocidade média dez vezes maior que a de SSDs com conectores SATA III. Mas é importante verificar se a placa-mãe possui os conectores necessários para o funcionamento do SDD, por exemplo.

Para ajudar na escolha, separamos oito modelos de placas-mãe com suporte para DDR5 que estão em alta no mercado:

1. Gigabyte Aorus Elite

A placa-mãe Gigabyte Aorus Elite possui um soquete de processador LGA1700 — compatível com Intel Celeron e Intel Pentium Gold de 12ª geração. O recuso oferece velocidade de relógio de memória de 4.000 MHz e compatibilidade para memória RAM DDR5.

O chipset Intel ® Z690 Express suporta até 128 GB de memória do sistema. Ele ainda tem entrada HDMI, suporte para gráficos HD Intel, e pode rodar com Windows 10 ou superior. Atualmente, o seu valor está em torno de R$ 2.500 e ela está disponível para comprar na Amazon do Brasil.

2. MSI Pro

A placa-mãe MSI Pro, da fabricante MSI Computer é uma boa opção para quem deseja investir um valor mais baixo em uma placa que suporta memórias de ultima geração DDR5. Ela custa R$ 2.688 em sites de e-commerce e possui chipset Intel Z690 de 12ª geração. A velocidade de relógio de memória é de 6.400 MHz e soquete LGA1700.

A compatibilidade é apenas para memórias DDR5, não aceitando versões inferiores. É possível utilizá-la em Windows a partir da versão 10 e inclui porta HDMI. Em sua estrutura, estão três slots de memória e interface da placa de vídeo ‎PCI Express x16. Na Amazon, ela custa cerca de R$ 2.187.

3. Gigabyte Aorus Elite AX

Já o modelo Gigabyte Aorus Elite AX chega com soquete LGA1700, com suporte para processadores Intel Core, Pentium Gold e Celeron. Além disso, apresenta compatibilidade com DDR5 e quatro slots que vão até 128 GB. Oferece processador gráfico integrado HD Intel e tem uma porta HDMI. A velocidade do relógio de memória ‎é de 2.133 MHz. Esta placa mãe custa em torno de R$ 2.968 na Amazon.

4. Asus Prime

A Asus, popular na fabricação de notebooks, também está presente no mercado de placas-mãe. O modelo Asus Prime Z690 promete uma durabilidade superior, estando entre as seis placas com mais duráveis. No entanto, quando se trata de especificações técnicas, é equiparável aos concorrentes acima.

Para começar, seu suporte é de DDR4 e DDR5 com capacidade de até 128 GB. Está presente o padrão de conexão sem fio Bluetooth e uma conexão HDMI. A interface da placa de vídeo é a ‎PCI Express, com velocidade do relógio de memória de ‎2.133 MHz. É compatível com Windows 10 ou superior e processadores Intel Celeron, Intel Core e Intel Pentium Gold. O preço é de R$ 2.711 na Amazon.

5. Gigabyte Aorus Pro

A placa-mãe Gigabyte Aorus Pro integra a tecnologia de memória RAM DDR5 e soquete da CPU LGA 1700. Os processadores compatíveis são os Intel Celeron e Intel Pentium Gold, e a velocidade do relógio de memória é de 2.133 MHz. Já a capacidade de armazenamento de memória fica em 128 GB, estando disponíveis três slots.

O tipo de memória de vídeo é a ‎DIMM com capacidade de 6 GB. O modelo Pro da marca Gigabyte tem como diferencial o padrão de conexão sem fio Bluetooth. O equipamento está disponível para a compra pelo preço de R$ 3.945 no site da Amazon.

6. MSI Carbon

A MSI Carbon oferece suporte para processadores Intel Core e Pentium Celeron de 12ª geração. A memória RAM chega com a tecnologia DDR5 com 128 GB de canal duplo. A placa possui uma qualidade mais potente de de áudio para games, superior aos modelos anteriores e é integrada com design de Power Phase (mudança de energia em desempenho da placa-mãe). Ou seja, ela é equipada com dissipadores de calor e almofadas térmicas premium para garantir o desempenho máximo.

Estão disponíveis cinco portas USB (3.2 Gen 2) e uma entrada LAN, além de uma porta digital audio, um HDMI e quatro USB 2.0. O modelo é mais caro, voltado para usuários de alta performance como gamers ou editores de vídeo, e pode ser comprado no site da Amazon pelo preço de R$ 4.396.

7. MSI Unify

A Unify é uma das principais placas com suporte para DDR5 da linha MSI. Atualmente, seu valor é mais elevado do que os modelos anteriores, com preço de R$ 5.551 para compra na Amazon. O grande diferencial desse equipamento está no seu dissipador de calor, que realiza um melhor controle térmico da máquina. Isso proporciona o aumento do desempenho no PC, principalmente em jogos que exigem mais dos componentes da máquina.

Os processadores compatíveis são o Intel Celeron e o Intel Core. Seu preço mais caro pode ser justificado ainda em diferenciais como o clock superior, com 6.400 MHz. A placa é compatível com Windows 10 ou superior, e possui padrão de conectividade sem fio (Wi-Fi) e interface da placa de vídeo PCI Express x16.

8. MSI ACE

Por fim, a MSI ACE Z690 reúne os melhores recursos apresentados nas placas anteriores. Trata-se de um modelo mais avançado, voltado para usuários mais exigentes, gamers ou profissionais que precisam de um PC com alta performance no dia a dia. O equipamento traz qualidade de áudio diferenciada, várias portas USB 2 e USB 3 e resistência térmica que suporta jogos muito pesados.

A capacidade de memórias DDR5 com até 128 GB de processamento, sem duvidas é a melhor opção para quem deseja ter uma experiência imersiva dentro de um game hardcore. A velocidade do clock é superior, com seus 6.666 MHz. O seu valor fica em R$ 6.143 no site da Amazon.

No vídeo abaixo, veja como descobrir o modelo de sua placa-mãe

