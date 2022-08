Playoffs do CBLOL 2022: veja equipes classificadas e como assistir

👉 O que significa wintrade no League of Legends ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A fase eliminatória continuará com o mesmo formato das etapas anteriores. As seis equipes são colocadas em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e inferior. As quatro primeiras colocadas da primeira fase avançam diretamente para as semifinais da chave superior, enquanto a 5° e a 6° colocada lutarão pela sobrevivência na primeira rodada da chave inferior. Todos os confrontos serão definidos em séries melhores de cinco partidas (MD5).