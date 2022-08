PlayStation 5 (PS5): modelo mais leve é encontrado à venda em sites

👉 PS5 slim é verdade ? Veja no Fórum do TechTudo

Segundo o site australiano, os novos modelos foram encontrados em lojas como EB Games, Harvey Norman e JB Hi-Fi na última semana, entre os dias 21 e 27 de agosto. Segundo o manual dos consoles, o novo modelo de PS5 com leitor de disco pesa agora 3,9 kg contra os 4,5 kg da versão original. Já o PS5 digital pesa de 3,4 kg, menos 500 gramas do original. O modelo CFI-1200 do PlayStation 5 já havia sido avistado anteriormente em maio, em um pedido certificação junto ao Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão.