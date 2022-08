PlayStation 5 vai subir de preço em vários países; Brasil fica de fora

O PlayStation 5 ( PS5 ) vai ter o preço reajustado em até 10% em vários países, conforme anunciado hoje (25) pela Sony no blog oficial da PlayStation. Canadá, México, China, Japão, Austrália, Reino Unido e em alguns países da Europa foram escolhidos para o incremento de valores, que já estão valendo – exceto no Japão, onde os novos preços começam a partir de 15 de setembro. De acordo com Jim Ryan, presidente da Sony, a medida foi necessária por conta de vários fatores globais, como altas taxas de inflação ao redor do mundo e a constante dificuldade em produzir novas unidades do console.

O TechTudo entrou em contato com a assessoria da PlayStation no Brasil, que, por sua vez, garantiu a manutenção do valor sugerido atual por aqui. Vale lembrar que o PS5 chegou a ficar mais barato depois do lançamento.: em agosto de 2021, os preços de ambas as versões caíram após redução na alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), pelo governo brasileiro.

Os aumentos são apenas para o console nas suas duas versões, e, por enquanto, os acessórios não devem ser afetados, incluindo os controles DualSense e controle de mídia, além do fone Pulse de PS5. A marca ainda vai lançar mais dois produtos da linha: o DualSense Edge, recém-anunciado pela empresa, e o PlayStation VR 2, ambos sem preço definido.

Jim Ryan, presidente da Sony Interactive Entertainment, responsável por assinar o post no blog oficial da PlayStation para falar dos aumentos, disse acreditar que o aumento de preço deve ter impacto mínimo nas vendas do console nestes mercados, ainda que vá decepcionar alguns futuros compradores que estavam economizando para comprar o PS5.

Apesar do aumento, o CEO afirmou que "a principal prioridade continua sendo melhorar a situação do fornecimento do PS5 para que o maior número possível de jogadores possa experimentar tudo o que o console oferece e o que ainda está por vir."

Novos preços do PS5

De acordo com a Sony, estes serão os novos valores do PS5 nos territórios mencionados, valendo desde já:

Europa:

PS5 com leitor de Blu-Ray: de 499,99 por 549,99 euros

PS5 Digital Edition: de 399,99 por 449,99 euros

Reino Unido:

PS5 com leitor de Blu-Ray: de 449,99 por 479,99 libras

PS5 Digital Edition: de 359,99 por 389,99 libras

Japão:

PS5 com leitor de Blu-Ray: de 49.980 por 54.980 ienes

PS5 Digital Edition: de 39.980 por 44.980 ienes

China:

PS5 com leitor de Blu-Ray: de 3.899 por 4.299 yuans

PS5 Digital Edition: de 3.099 por 3.499 yuans

Austrália:

PS5 com leitor de Blu-Ray: de 749,95 por 799,95 dólares australianos

PS5 Digital Edition: de 599,95 por 649,95 dólares australianos

México:

PS5 com leitor de Blu-Ray: de 13.999 por 14.999 pesos mexicanos

PS5 Digital Edition: de 11.499 por 12.499 pesos mexicanos

Canadá:

PS5 com leitor de Blu-Ray: de 629 por 649,99 dólares canadenses

PS5 Digital Edition: de 499 por 519,99 dólares canadenses

A Sony não deixou claro se os valores serão reduzidos após uma estabilização do mercado global e nem comentou também se o incremento de preços pode chegar a mais mercados futuramente. No post, no entanto, foi mencionado o fato de que o preço do console não vai subir nos Estados Unidos (assim como no Brasil, conforme resposta da PlayStation ao TechTudo).