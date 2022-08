PlayStation é processada por 'enganar' jogadores com preços mais altos

A PlayStation, da Sony, vai enfrentar um novo processo bilionário em uma ação coletiva apresentada na última sexta-feira (19) por uma conhecida ativista dos direitos do consumidor do Reino Unido, Alex Neill. De acordo com a ação, a fabricante teria violado a Lei de Competição ao cobrar uma comissão de 30% em todas as vendas da PlayStation Store, loja digital onde são vendidos jogos do PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4).