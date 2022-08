Poco X3 NFC começa a receber Android 12 + MIUI 13; usuários comemoram

O Poco X3 NFC agora conta com a atualização da MIUI 13 e do Android 12 . Desde esta quarta-feira (24), os usuários do celular Xiaomi recebem a nova versão do sistema do Google . A novidade pegou alguns clientes de surpresa, pois não era esperado que este modelo de Poco recebesse o update. Ele está no mercado global há dois anos.

O aparelho é vendido no Brasil por R$ 2.719,99 na versão com armazenamento de 64 GB, de acordo com o site oficial da Xiaomi. São duas opções de cor: cinza e azul. Entre os destaques do aparelho está a qualidade da câmera.

2 de 2 Poco X3 NFC — Foto: TechTudo Poco X3 NFC — Foto: TechTudo

De acordo com o site especializado GizChina, o Poco X3 NFC, que saiu de fábrica na ocasião com o Android 10, se manteve por quatro meses como o smartphone da Xiaomi mais vendido no site da Amazon, logo após o período de lançamento. O celular chama a atenção por conta da tela de 120 Hz, que traz 6,67 polegadas e resolução Full HD+. Já a bateria tem 5.160 mAh.

O aparelho também pode ser encontrado na edição com 128 GB de espaço interno, possui 6 GB de memória RAM em qualquer uma das escolhas e processador Snapdragon 732G da Qualcomm. Vale lembrar que o armazenamento do aparelho pode ser expandido com cartão microSD de até 256 GB.

O conjunto quádruplo de câmera também é um dos destaques do Poco X3 NFC, por causa dos 64 megapixels do sensor principal, cercado por uma câmera grande angular de 13 MP, além de outras duas de 2 MP responsáveis pelas funções macro e profundidade. Já a câmera de selfie tem 20 MP.

O GizChina lembra que, apesar do Xiaomi Redmi Note 9 Pro também ter recebido atualização para o MIUI 13, fechando todo o ciclo de aparelhos da linha Xiaomi Redmi Note 9, ainda existe uma grande variedade de smartphones da mesma época que não foram contemplados com o novo sistema, como todos os modelos das linhas Redmi 8 e Redmi 9, além do Redmi 10 padrão.