Pokémon Legends Arceus vai ganhar animação na Netflix em setembro

Pokémon Legends: Arceus vai ganhar uma adaptação oficial em animação na Netflix , com estreia marcada para 23 de setembro na plataforma de streaming. Pokémon: As Crônicas de Arceus é o nome da série animada, que terá o protagonista Ash ao lado de Pikachu e seus amigos, visitando uma versão antiga da região de Sinnoh e envolvendo mistérios relacionados com as criaturas lendárias Dialga e Palkia. Vários Pokémon do jogo de Nintendo Switch devem aparecer, bem como suas versões exclusivas e derivadas da região.

Para os que forem ao Campeonato Mundial Pokémon 2022, em Londres, a oportunidade de ver o especial vai ser antecipada – a primeira exibição ocorre em 19 de agosto. Já a estreia na Netflix fica para pouco mais de um mês depois, com dublagem em inglês e português.

De acordo com a sinopse oficial de As Crônicas de Arceus, “uma visita à região de Sinnoh se transforma em uma aventura cheia de desafios quando Ash, Pikachu e seus amigos se juntam a Pokémon poderosos para enfrentar uma ameaça iminente”. Na série animada, Ash, Goh, Dawn e até o clássico amigo Brock estarão de volta para ajudar os Pokémon da região.

O grande problema envolve um Heatran descontrolado a partir de ações da Equipe Galáctica, uma “versão regional” da Equipe Rocket, que trama algo maligno e precisa ser impedida. Cíntia, Campeã de Sinnoh, também está confirmada para aparecer, como mostrado no primeiro trailer. Nele, é possível notar que alguns cenários do jogo e roupas típicas devem participar da narrativa, assim como evoluções exclusivas.

Para quem não se lembra, Pokémon Legends Arceus foi lançado em janeiro de 2022 exclusivamente Nintendo Switch, e trouxe uma nova proposta para a série. No lugar do formato tradicional, o jogador se torna um adestrador de Pokémon em uma “época antiga”, similar ao Japão da antiguidade e com muitas ferramentas rudimentares.

O game tem exploração de mundo aberto -- algo até então inédito na saga -- e trouxe também batalhas que aconteciam em tempo real, sem transição de cenas, e com golpes que acontecem de acordo com a decisão do jogador ainda em movimento. Pokémon Legends: Arceus não é protagonizado por Ash, mas por um personagem que o próprio jogador cria e customiza. Além disso, o game também marcou as comemorações de 25 anos de Pokémon e foi considerado um sucesso, com mais de 12 milhões de cópias vendidas.