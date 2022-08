Pokémon Scarlet e Violet ganham novo trailer de gameplay com novidades

1 de 2 Pokémon Scarlet e Violet ganham novos detalhes em trailer de gameplay, com destaque para exploração e batalhas — Foto: Divulgação/The Pokémon Company Pokémon Scarlet e Violet ganham novos detalhes em trailer de gameplay, com destaque para exploração e batalhas — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

Seguindo a tradição da série, os treinadores devem enfrentar oito líderes de ginásio espalhados por toda a região, qualificando-se para um desafio maior na Liga Pokémon na tentativa de se tornar um campeão. A diferença é que agora não tem uma ordem pré-definida de ginásios e os jogadores são livres para decidir como querem progredir.

Além disso, haverá outras duas histórias com várias surpresas e descobertas, cujos detalhes ainda não fora divulgados. Uma delas tem relação com um evento de caça ao tesouro, promovido pela academia onde o(a) personagem principal estuda.

Uma revelação curiosa é que os novos Pokémon lendários, Koraidon e Miraidon, acompanham o jogador desde cedo na aventura e servem de montarias, assumindo diferentes formas dependendo das necessidades. Os seus nomes originais, em japonês, têm relação com passado (ancestral) e futuro, e parece que o jogo vai brincar bastante com esse tema.

Quando usadas como montarias, as criaturas lembram bastante motocicletas, mas também servem para atravessar o mar e voar em grandes altitudes. É possível até mesmo se juntar a outros três amigos online para descobrir novos Pokémon e explorar a região livremente, cada um com seu respectivo Koraidon ou Miraidon — dependendo da versão do jogo.

O destaque, no entanto, é a nova mecânica de batalha chamada Terastallize, que deixa os monstrinhos com um aspecto cristalizado e é capaz de fortalecer seus atributos e tipagem. Ela é um equivalente às Mega Evoluções e Dynamax dos jogos anteriores. Nesse fenômeno, presente apenas na região de Paldea, os Pokémon ficam brilhantes e com uma joia sobre suas cabeças, como se fossem coroas. Os professores Sada e Turo são os responsáveis por investigar esse mistério.

De acordo com a The Pokémon Company, cada monstrinho agora terá um entre 18 tipos "Tera", que são levados em consideração apenas no momento do Terastallize. Isso significa que os Pokémon podem mudar de tipagem no momento da transformação, trocando suas fraquezas e dando uma nova camada de estratégia às batalhas.

Esse fenômeno só é possível com o uso de uma Tera Orb, que está em posse de treinadores seletos. Ela deve ser recarregada nos Centros Pokémon ou em cristais energizados, que ficam espalhados pela região. Por fim, as Raides no modo multiplayer também estão de volta, mas prometem ser muito mais dinâmicas se comparadas às de Pokémon Sword e Shield.