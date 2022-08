Prime Gaming: Assassin's Creed e Shadow of Mordor estão grátis em setembro

Assassin's Creed: Origins e Middle-Earth: Shadow of Mordor serão alguns dos principais jogos grátis de PC para assinantes do Amazon Prime Gaming em setembro, serviço incluso na assinatura do Amazon Prime. Eles serão acompanhados ainda pelo clássico jogo de aventura The Dig dos anos 90, o jogo de de estratégia Defend the Rook, os violentos julgamentos de We. The Revolution e mais. Os games estarão disponíveis a partir do dia 1º de setembro e usuários ainda podem resgatar os títulos de agosto até o final do mês.

Prime Gaming de setembro inclui titulos como Assassin's Creed Origins e Terra-Média: Sombras de Mordor — Foto: Reprodução/Steam

Assassin's Creed: Origins

A famosa série de assassinos da Ubisoft reinventou sua estrutura com Assassin's Creed Origins ao introduzir mais elementos de RPG no jogo de ação em mundo aberto. Jogadores poderão visitar o antigo Egito, e explorar as origens da Irmandade de Assassinos e seu eterno conflito no papel de um Medjai chamado Bayek. Os elementos de RPG deixam o combate mais complexo com diversos equipamentos para escolher e diferentes formas de lutar contra cada tipo de inimigo. As novidades de Origins se tornaram o padrão para títulos posteriores, como Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla.

Middle-Earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition

Baseado no universo de Senhor dos Anéis, Terra-Média: Sombras de Mordor conta uma história alternativa em relação ao que fãs podem conhecer dos livros e filmes. O game foca na jornada de Talion, um guardião morto pelo exército de Sauron e que é ressuscitado por um antigo espírito élfico de Celebrimbor. Em um mundo aberto de ação e aventura, Talion irá enfrentar orcs e outras criaturas, com o famoso sistema "Nemesis", onde inimigos lembrarão de encontros anteriores contra o personagem.

Terra-Média: Sombras de Mordor conta uma história alternativa no universo de O Senhor dos Anéis — Foto: Reprodução/Steam

The Dig

O clássico jogo de aventura no estilo de apontar e clicar da LucasArts acompanha uma equipe de astronautas e cientistas enviados ao espaço para impedir que um asteroide caia na Terra. No entanto, ao chegar lá descobrem se tratar de uma espécie de espaçonave com tecnologia que desafia a compreensão humana.

Clássico jogo de aventura The Dig está entre os jogos gratuitos do Prime Gaming em setembro — Foto: Reprodução/Good Old Games

Defend the Rook

Neste game de estratégia, jogadores terão uma curiosa combinação de gêneros com elementos de jogos rogue e defesa de torre. Sua principal unidade no campo de batalha é a Torre (Rook), um castelo móvel que contém o espírito de poderosos heróis e deverá ser usado para enfrentar hordas de inimigos para sobreviver. Ao mesmo tempo que a torre é poderosa, ela precisa também ser defendida.

Defende the Rook é um jogo de estratégia com uma grande combinação de gêneros — Foto: Reprodução/Steam

We. The Revolution

A revolução é um processo conturbado como mostrado em We. The Revolution, um jogo repleto de violência que convida jogadores a olharem mais de perto a Revolução Francesa. No papel de um juiz do Tribunal Revolucionário no século XVIII será preciso analisar casos que vão desde cidadãos comuns e criminosos até inimigos da revolução, com a possibilidade de enviá-los para a guilhotina.

We. The Revolution é um violento game que coloca jogadores no papel de um juiz que pode condenar os réus à guilhotina — Foto: Reprodução/Steam

Castle on the Coast

Para fãs de clássicos jogos de plataforma 3D, Castle on the Coast traz as aventuras de George, a Girafa, em um castelo costeiro habitado por magos e repleto de segredos para desvendar. Há uma grande variedade de cenários e diversos movimentos que George pode utilizar como parkour, escalar, nadar e mais.

Castle on the Coast traz um jogo de plataforma 3D retrô que promete agradar fãs do gênero — Foto: Reprodução/Steam

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

Como um detetive do F.B.I.S.K., jogadores terão que investigar uma série de homicídios nos quais o assassino deixa os corpos como se fossem estátuas. O jogo traz mecânicas clássicas de apontar e clicar assim como quebra-cabeças para usuários tentarem descobrir provas e desvendar quem está por trás das mortes, além de quem o ajudou a encobri-las.

Em Word of the Law: Death Mask Collector's Edition usuários irão investigar um assassino em série com uma mecânica de apontar e clicar — Foto: Reprodução/Steam

Com informações de GameSpot e Prime Gaming