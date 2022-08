Project L, jogo de luta da Riot, será gratuito e com “monetização respeitosa”

Project L, jogo de luta da Riot Games inspirado por League of Legends, será gratuito para jogar. A produtora divulgou, nesta segunda-feira (1), um vídeo de atualização de desenvolvimento, mas ainda não revelou data lançamento e nem mesmo plataformas. A empresa alega que quer tornar Project L acessível, para “que todos possam jogar, não importa onde e como”, e com “monetização respeitosa”. O vídeo revelou ainda a adição de mais uma personagem, Illaoi, a Sacerdotisa Cráquem, que já está presente no game original e que aqui deve ser representada de maneira fiel.