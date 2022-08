ProUni 2022.2: saiba quem pode participar e como se inscrever

Para disputar uma vaga no ProUni, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020 ou 2021. Deve ainda ter atingido, em uma das duas edições, pelo menos 450 pontos na média das cinco provas, sem ter zerado a redação nem constar como eliminado. Além disso, o estudante não pode ter feito o Enem como treineiro, nome dado aos participantes menores de 18 anos ou que realizam o exame sem terem completado o ensino médio.

Para conseguir bolsa integral, o aluno deve ter renda bruta mensal familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já o desconto de 50% é oferecido aos candidatos com renda máxima per capita de até três salários mínimos. Estudantes de escolas particulares também podem se cadastrar no ProUni, mas os participantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou receberam bolsas de ensino em redes privadas têm prioridade na pré-seleção do programa. Veja, a seguir, os requisitos para participar do ProUni 2022.2, o cronograma do programa e como se inscrever.