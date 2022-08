PS Plus: Need for Speed fica grátis em setembro; Deathloop chega ao Extra

1 de 7 Need for Speed Heat leva a franquia de corrida de volta para suas origens com perseguições policiais — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Need for Speed Heat leva a franquia de corrida de volta para suas origens com perseguições policiais — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

PS Plus Essencial

Need for Speed: Heat (PS4)

A aclamada série de corrida da Electronic Arts retorna as suas raízes com Need for Speed: Heat, que trouxe de volta o melhor do submundo das corridas ilegais na cidade de Palm City. O jogo traz na verdade duas faces, uma durante o dia com eventos de corrida oficiais da competição Speedhunter Showdown e eventos que desafiam a lei à noite para ganhar reputação nas ruas. Durante a noite, no entanto, jogadores estarão sujeitos também às clássicas perseguições policiais da franquia.

Granblue Fantasy Versus (PS4)

O estúdio Arc System Works conhecido pelos seus títulos de luta apresenta um novo game baseado no universo do RPG mobile Granblue Fantasy. Fãs da franquia encontrarão vários dos seus personagens e golpes característicos, além de um modo história com elementos de RPG que traz batalhas contra inimigos e chefes exclusivos. Assim como em Guilty Gear Xrd e Dragon Ball FighterZ, os lutadores em 3D têm visuais que se assemelham a personagens 2D animados em alta resolução.

2 de 7 Granblue Fantasy: Versus traz os personagens do famoso RPG mobile em um jogo de luta pela Arc System Works — Foto: Reprodução/Steam Granblue Fantasy: Versus traz os personagens do famoso RPG mobile em um jogo de luta pela Arc System Works — Foto: Reprodução/Steam

Toem (PS5)

Neste jogo de fotografia que marca a estreia do estúdio independente sueco Something We Made, jogadores poderão explorar charmosos cenários em preto e branco e interagir com personagens simpáticos enquanto tiram fotos para completar tarefas. O objetivo do jogo é chegar ao topo de uma montanha para conseguir finalmente tirar uma foto de um fenômeno enigmático chamado "Toem".

3 de 7 Toem é um charmoso jogo independente em preto e branco sobre tirar fotos — Foto: Reprodução/Steam Toem é um charmoso jogo independente em preto e branco sobre tirar fotos — Foto: Reprodução/Steam

PS Plus Extra e Deluxe

Deathloop (PS5)

No papel de um assassino sem memória chamado Colt, usuários terão que desvendar o mistério por trás de um looping de tempo na ilha de Blackreef, que apenas poderá ser quebrado se oito alvos forem eliminados antes do fim do dia. A cada nova tentativa neste game de tiro e aventura é possível reunir mais armas, habilidades, conhecimento sobre seus alvos, estudar novas rotas e encontrar maneiras mais eficientes de matá-los, porém uma assassina rival chamada Julianna tentará impedi-lo em momentos aleatórios do jogo.

4 de 7 Em Deathloop jogadores terão que se aventurar em um looping de tempo e aprender mais sobre como sair dele a cada tentativa — Foto: Reprodução/PlayStation Em Deathloop jogadores terão que se aventurar em um looping de tempo e aprender mais sobre como sair dele a cada tentativa — Foto: Reprodução/PlayStation

Assassin's Creed Origins (PS4)

No antigo Egito, fãs da série Assassin's Creed poderão visitar as origens da Irmandade dos Assassinos no papel de um último medjai chamado Bayek. Este foi o capítulo que alterou a fórmula da série até então e introduziu mais elementos de RPG que se tornariam o padrão para as sequências Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla. Usuários poderão adornar seu personagem com novas armas e equipamentos que alterarão seus atributos para se tornar mais forte.

5 de 7 Assassin's Creed Origins trouxe grandes mudanças para a franquia enquanto explorava as origens da Irmandade dos Assassinos — Foto: Reprodução/Steam Assassin's Creed Origins trouxe grandes mudanças para a franquia enquanto explorava as origens da Irmandade dos Assassinos — Foto: Reprodução/Steam

Watch Dogs 2 (PS4)

A sequência do game de mundo aberto Watch Dogs leva jogadores para a cidade de São Francisco no papel do novo protagonista Marcus Holloway. Após ser marcado pelo sistema da megacorporação Blume como uma ameaça em potencial, o jovem se une ao grupo de hackers DedSec para derrubar a companhia e impedir a implementação de um sistema de vigilância invasivo, o CTOS 2.0. O jogo possui ainda suporte a multiplayer online adicionado por atualizações para jogar junto com seus amigos.

6 de 7 Em Watch Dogs 2 jogadores podem escolher como encarar desafios, com furtividade e hackeamento ou combate direto em tiroteios — Foto: Reprodução/Steam Em Watch Dogs 2 jogadores podem escolher como encarar desafios, com furtividade e hackeamento ou combate direto em tiroteios — Foto: Reprodução/Steam

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 e PS5)

O clássico game do Master System ganhou novos visuais e jogabilidade para os consoles da atual geração com o remake Alex Kidd in Miracle World DX. Esta nova versão reimagina o jogo original com partes extras de história e opções de acessibilidade para usuários que possam nunca tê-lo terminado na época. Para fãs mais conservadores, é possível mudar a qualquer momento para os visuais e jogabilidade originais.

7 de 7 Alex Kidd in Miracle World DX reimagina o clássico do Master System com novos visuais e outras melhorias — Foto: Reprodução/Steam Alex Kidd in Miracle World DX reimagina o clássico do Master System com novos visuais e outras melhorias — Foto: Reprodução/Steam

PS Plus Extra em setembro

PS Plus Deluxe em setembro

Syphon Filter 2 (PSOne)

