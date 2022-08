QCY T17 vale a pena? Veja preço e ficha técnica do fone Bluetooth

O QCY T17 é um fone de ouvido básico que promete ser um bom modelo para o uso no dia a dia. Com conexão sem fio via Bluetooth , é possível utilizar o acessório de áudio em diversos aparelhos e com autonomia de bateria de até 26 horas de áudio — juntando as cargas do fone e do estojo de recarga. Devido ao tamanho pequeno, a marca assegura que o dispositivo possui bom encaixe nas orelhas e ergonomia para o uso confortável durante várias horas seguidas. É possível encontrá-lo na Amazon por a partir de R$ 115 .

Disponível nas cores preto, branco e azul, o T17 possui detalhes foscos em sua estrutura e visual sóbrio. Confira, a seguir, as principais especificações da ficha técnica do modelo da QCY.

Ficha técnica do QCY T17

Preço: a partir de R$ 115

Cores: preto, branco e azul

Versão do Bluetooth: 5.1

Bateria: cerca de 7,5 horas (fones de ouvido) + 18,5 horas (estojo de carregamento)

Carregamento: USB-C

Extras: modo de baixa latência e cancelamento de ruídos

Design

Com design in-ear, o QCY T17 possui um visual similar ao dos fones de ouvido da categoria. O dispositivo é compacto e conta com ponteiras de silicone, que prometem conforto e segurança durante o uso. Além disso, uma haste de plástico em sua estrutura é responsável por garantir que o dispositivo não caia da orelha.

Para garantir um visual mais discreto, o T17 possui detalhes foscos em sua estrutura. O modelo está disponível nas cores preto, branco e azul. O estojo de carregamento da bateria segue a mesma paleta de cores e possui dimensões compactas que permitem o transporte no bolso da calça. A case também possui uma luz de LED que indica o carregamento.

Funcionalidades

A conexão do T17 é totalmente sem fio via Bluetooth 5.1, que promete transmissão rápida e estável para se conectar a diversos dispositivos, como smartphones, tablets e videogames, por exemplo. O fone possui um modo de baixa latência que promete melhorar a qualidade de conteúdos assistidos em aplicativos de streaming, jogos e lives com melhor sincronia entre imagem e áudio.

A superfície do acessório de áudio possui controles que permitem realizar comandos sem a necessidade de retirar o celular do bolso. É possível atender e recusar chamadas, pausar e pular as músicas em reprodução, ativar a assistente de voz e o modo de baixa latência com toques nas laterais dos fones.

O T17 também possui cancelamento de ruído, uma funcionalidade interessante para o modelo de entrada, que promete bloquear a grande parte dos ruídos externos e, com isso, entregar áudio de melhor qualidade. Com os modos estéreo e mono, é possível alternar o uso dos fones, possibilitando ouvir o conteúdo com apenas um dos acessórios conectados.

Qualidade do som

A ficha técnica do T17 não apresenta detalhes importantes sobre a qualidade de som que o aparelho promete entregar. No entanto, mesmo sendo um dispositivo de entrada, apresenta recursos interessantes, como o cancelamento de ruídos e o modo de baixa latência. Assim, a marca sugere que o modelo é capaz de reproduzir áudio com transparência, sendo o codificador de áudio HD AAC um dos responsáveis pela reprodução de músicas com alta qualidade.

Bateria do QCY T17

Os consumidores que procuram por um modelo com bateria de longa duração podem optar pelo T17. Ao menos é o que indica a ficha técnica do fone de ouvido da QCY, que demonstra autonomia de 26 horas combinando a carga dos fones e do estojo de carregamento.

Os fones de ouvido sozinhos asseguram 7,5 horas de áudio, o que pode o tornar uma boa opção para o uso nas atividades do dia a dia, como ir a academia, realizar chamadas de voz ou mesmo em viagens de curta duração.

Preço do QCY T17

O QCY T17 é um modelo de entrada e pode ser encontrado com um preço acessível no mercado nacional. O fone de ouvido pode ser adquirido na Amazon por cifras que partem de R$ 115 na cor preto. Já nas cores azul e branco, o dispositivo é visto por a partir de R$ 124.

A compra do dispositivo pela Amazon é sujeita à importação, uma vez que o modelo não chegou oficialmente ao mercado brasileiro e também não consta no catálogo do site oficial da marca no país.

Principais concorrentes

Na Amazon, é possível encontrar alguns modelos de fone de ouvido sem fio que competem com o QCY T17. Uma das opções disponíveis na mesma faixa de preço é o TWS Dot PH300, da Multilaser. O dispositivo de áudio possui conexão Bluetooth 5.0, tecnologia True Wireless Stereo e design in-ear. Sua bateria, no entanto, dura cerca de quatro horas, conforme a ficha técnica. É possível comprar o TWS DoT PH300 por a partir de R$ 115.

Por um preço mais elevado, os consumidores podem encontrar o W180T, da Edifier, na Amazon. O aparelho de áudio conta com conexão Bluetooth 5.1, certificação IP55 que garante proteção contra água e cancelamento de ruídos durante chamadas de voz. Disponível nas cores branco e preto, o fone pode ser comprado por a partir de R$ 249.

