Quando sai o resultado do ProUni 2022.2? Veja como consultar no site

Os estudantes que não foram pré-selecionados devem aguardar a segunda chamada do ProUni 2022.2, marcada para 22 de agosto, ou ainda a abertura das inscrições na lista de espera. Nesta edição, o prazo é de 5 a 9 de setembro. Confira, nas linhas a seguir, como ver o resultado do ProUni do segundo semestre de 2022 e o cronograma do programa.

Para conferir o resultado do do ProUni segundo semestre, entre no site do programa (prounialuno.mec.gov.br) e faça login com as credenciais da conta Gov.br. Em seguida, vá até a aba "Cursos" para visualizar as duas opções de candidatura. No campo "Seu resultado", é possível conferir se você foi pré-selecionado ou não. Para visualizar de maneira mais detalhada sua colocação, clique na opção "Detalhar resultado", localizada no canto superior direito de cada curso escolhido.