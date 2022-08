Rack para TV: qual o melhor estilo e o melhor material?

Pense no tamanho do cômodo e da TV

Porém, antes de falar do rack, é preciso falar da sua sala e da TV, afinal, ter um aparelho muito grande e próximo do espectador pode provocar desconforto, cansaço e irritação dos olhos, entre outros problemas. Ou seja, você não deve comprar a maior Smart TV da loja, mas uma apropriada para o seu espaço. Leia mais aqui.

Escolhida a TV, você precisa de um móvel que suporte o aparelho e também consiga acomodar todos os dispositivos que ficam na sala, como receptor de TV a cabo, modem de Internet, videogames, player de DVD e Blu-ray, home theater ou soundbar, etc.

Em uma regra de proporcionalidade, o ideal é que o móvel seja maior do que a TV, com, pelo menos, 15 a 20 cm sobrando de cada lado no comprimento. Quanto mais longo o rack, mais espaço para apoiar objetos de decoração e até mesmo algum equipamento, como um videogame.

Na profundidade, o rack precisa dar suporte completo aos apoios da sua TV para não acontecerem acidentes. Com aparelhos de TV cada vez maiores, os pés do equipamento precisam ficar mais afastados e serem mais compridos. Algumas marcas optam por uma base central, que também precisa ser grande o suficiente para dar a sustentação correta.

Ao mesmo tempo, o rack precisa ser condizente com o tamanho do seu ambiente. Falando de proporcionalidade, fica esquisito ter um móvel pequeno no meio de uma parede imensa e comprida. Ou seja, para salas grandes, um móvel maior do que a TV e que acompanhe o comprimento da parede serve como apoio para decoração ou até como banco, quando feito com material e construção reforçada.

Já para apartamentos e casas pequenas, o rack pode ter praticamente o tamanho total da parede da TV, mas nunca ultrapassar seu limite.

Avalie modelos, estilo e funcionalidade do rack

Pelas questões do tamanho da TV e dos tipos de apoio, além das outras necessidades de espaços de armazenamento, você precisa combinar o estilo do rack com a funcionalidade ideal para sua sala.

No fator estilo, não faltam opções prontas em diferentes tons de madeira, revestimento em branco, preto e laminados de todas as cores e acabamentos, pés em metal com visual industrial ou de madeira tipo palito em peças mais retrô, etc.

Enquanto um móvel em tom de madeira ajuda a compor um ambiente mais aconchegante, um rack colorido pode se tornar a peça central da sala, desde que bem coordenado com sofás, poltronas e tapetes mais neutros.

Juntamente com o estilo, observe o tipo de construção, a prancha superior do rack, as prateleiras e divisões, a existência de nichos, portas e gavetas, etc.

Se a sua Smart TV é grande, maior do que 55 polegadas, tenha atenção com o suporte da prancha superior. O ideal é que existam apoios reforçados perto dos pontos onde os pés da TV ficarão e em toda a profundidade do móvel.

E mesmo que você mande fazer um rack sob medida, também deve passar essas informações da TV para a empresa ou marceneiro, para que o móvel seja reforçado nos pontos corretos.

É importante lembrar que os modelos de videogame das últimas gerações contam com processadores bastante potentes e necessitam de boa circulação de ar para não superaquecer. Por isso, eles não devem ficar em nichos e espaços fechados.

Se você escolher prender a TV em um suporte de parede, seu rack também precisa manter uma boa proporcionalidade com o aparelho e ter condições de receber todos os outros equipamentos da sala sem problema.

E falando nisso, outro fator tão importante quanto o tamanho é a altura do rack, para quem não vai pendurar a TV na parede. O ideal é seguir a altura média dos olhos, sem forçar o pescoço para baixo nem para cima.

Ou seja, rack baixinho é ideal apenas para quem tem sofá baixo ou para acompanhar TV presa à parede.

A melhor maneira de definir a altura ideal da TV é sentar no sofá, para entender a posição mais confortável. Uma boa referência é ter o centro da tela a 1,50 m de altura, mas isso pode variar dependendo da altura do seu sofá, da distância, da presença de outros móveis e também da altura dos moradores.

Falando em altura da TV, outra opção são os racks com painel, que podem ser usados também para elevar o aparelho e deixar a superfície do móvel mais livre para objetos e outros equipamentos. Além disso, os cabos da TV e dos aparelhos ficam escondidos pelo painel.

Nesse caso, a melhor dica é encontrar um rack com painel que ocupe toda a parede da TV, criando um elemento único, ou mandar fazer o móvel sob medida que crie toda essa cobertura.

Tipos de material para rack

Como falamos do estilo do rack, o material de construção e acabamento do móvel é importante para coordená-lo bem com a decoração da sua sala.

A grande maioria dos racks prontos é construída em MDF, MDP ou uma combinação desses materiais com bom custo-benefício, durabilidade e resistência.

O MDF é o painel de fibra de madeira e resina, enquanto o MDP é formado por chapas de partículas prensadas em camadas. A maioria dos móveis de MDF e MDP possuem acabamento em folha de madeira ou laminado melamínico, o que oferece um ar contemporâneo ao produto.

Em móveis sob medida, especialmente, o consumidor encontra a opção de acabamento em laca ou tinta PU, resina vegetal que permite uma cobertura perfeita das superfícies de móveis e que possui alta variedade de cores e brilhos.

O consumidor também encontra rack em madeira natural, que é um material mais nobre, de maior durabilidade e de custo mais alto.

E ainda opções em metal, com estrutura mais robusta combinada com partes aramadas. Também existem racks em metal com pranchas de madeira, que seguem o estilo industrial e funcionam muito bem para ambientes mais sóbrios e masculinos.