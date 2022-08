Rainbow Six Major: veja times e como assistir aos jogos do torneio em Berlim

O Six Berlin Major, torneio de Rainbow Six Siege (R6) e segundo evento Six Major de 2022, começou nesta segunda-feira (15). Até 21 de agosto, 16 times irão se enfrentar no Theater am Potsdamer Platz em Berlim, Alemanha. Entre os representantes brasileiros estão FaZe Clan, w7m Esports, Ninjas in Pyjamas e FURIA. Além do título, o Six Berlin Major terá US$ 500 mil em premiação, sendo US$ 200 mil (R$ 1 milhão) para o vencedor. É possível assistir a transmissão ao vivo em português pelo canal do Alexandre "Gaules" Borba e de R6 na Twitch, além disso o campeonato também é transmitido no perfil oficial do jogo no YouTube.