Rainbow Six Mobile começa pré-registro para a fase de beta fechado

A Ubisoft anunciou o beta fechado de Rainbow Six: Mobile nesta quinta-feira (4). Essa nova fase de testes terá como foco somente os celulares Android . Os interessados já podem realizar o pré-registro pela Google Play Store e torcer para que sejam selecionados no beta. O período dos testes ainda será definido pela Ubisoft, mas é esperado que aconteça no quarto trimestre deste ano. Todas as datas, assim como os territórios em que serão realizados os testes, serão confirmados em breve pela desenvolvedora.

1 de 1 Já é possível fazer o pré-registro no beta fechado de Rainbow Six Mobile na Google Play Store — Foto: Divulgação/Ubisoft Já é possível fazer o pré-registro no beta fechado de Rainbow Six Mobile na Google Play Store — Foto: Divulgação/Ubisoft

O Rainbow Six: Mobile foi anunciado em abril de 2022 com a proposta de levar a experiência do Rainbow Six Siege para os smartphones Android e iPhone (iOS). O jogo já passou por uma fase alpha fechado, ocorrido em maio somente no México, Estados Unidos e Canadá. A razão da escolha do território seria a proximidade dos estúdios da Ubisoft Montreal, onde o jogo está sendo desenvolvido, o que garantiria uma melhor experiência aos participantes do teste.

Embora seja uma adaptação do Rainbow Six Siege, o Rainbow Six: Mobile terá algumas modificações para o ambiente dos dispositivos móveis. Entre elas, está a redução do número de rodadas, o que tornará as partidas bem mais rápidas do que na versão para PC.