Razer anuncia mouse com sensor que promete precisão de 99,8%

DeathAdder V3 Pro é o novo mouse gamer da Razer, um produto para o público que deseja melhorar sua performance nos jogos. O periférico foi anunciado nesta quinta-feira (11) e conta com design mais compacto e bateria de longa duração. Além disso, seus principais recursos incluem sensor de resolução de 99,8%, inteligência artificial e tecnologia que promete estabilidade na conexão sem fio com menor custo da autonomia. O lançamento está previsto para dezembro com preço sugerido de R$ 1.749.