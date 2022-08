Razer anuncia o Basilisk V3 Pro, novo mouse gamer de alta precisão

A Razer apresentou o novo mouse gamer Basilisk V3 Pro, que deve chegar ao mercado brasileiro até outubro com preço sugerido de R$ 2.100. Com conexão Bluetooth , o dispositivo é voltado para os usuários que buscam mais performance e muita personalização. Os principais destaques do periférico são o sensor Focus Pro 30K, switches ópticos de terceira geração da própria marca e iluminação RGB, além do botão de rolagem HyperScroll. O modelo foi apresentado nesta semana na cor preta.

O Basilisk V3 Pro conta com 13 pontos de iluminação Chroma RGB. Os usuários podem personalizar as cores e efeitos de luz de acordo com suas preferências. Outro destaque da estrutura é o conjunto de botões programáveis, o que possibilita aos jogadores o acesso a comandos e macros com mais conforto.

Basilisk V3 Pro deve chegar em outubro ao mercado brasileiro — Foto: Divulgação/Razer

Os switches ópticos de terceira geração da Razer prometem a eliminação de cliques duplos indesejáveis e atrasos de debounce, o que acaba sendo uma boa escolha para o público profissional. De acordo com a fabricante, a vida útil do Basilisk V3 Pro prevê 90 milhões de cliques, uma durabilidade 25% maior do que os mecanismos de gerações anteriores.

O sensor óptico Focus Pro 30K tem resolução de 99,8%, com promessa de alta velocidade e baixa latência durante as partidas. Os recursos de inteligência artificial Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off também estão presentes.

Basilisk V3 Pro possui autonomia de até 90 horas de uso — Foto: Divulgação/Razer

O Basilisk V3 Pro possui múltiplas conexões, com destaque para as opções wireless de 2,4 GHz e Bluetooth. A fabricante informou que o mouse gamer consegue fornecer resposta até 25% mais rápida. Também é possível utilizar um único dongle para conectar o próprio mouse e um teclado sem fio compatível, o que pouparia portas USB. Uma conexão USB-C permite que o mouse também seja usado com fio.

A bateria do equipamento promete autonomia de 90 horas de uso, o que resultaria em vários dias seguidos sem se preocupar com a recarga. Com certificação do padrão Qi, o Basilisk V3 Pro também pode ser recarregado via conexão sem fio. O modelo também é compatível com o dongle wireless HyperPolling 4K, que prevê taxa de atualização de 4.000 Hz, e com Razer Mouse Dock Pro, de carregamento magnético sem fio.

