Razr 2022: Motorola toma decisão misteriosa sobre nova geração do V3

O aviso não foi emitido nos canais oficiais, mas sim pelo gerente-geral de dispositivos móveis, Chen Jin, numa rede social. Nenhuma explicação foi dada até agora. Além do Razr, era esperado também o anúncio do Motorola X30 Pro.

O lançamento era esperado por parte do mercado, que almejava ver tanto o sucessor do Motorola Razr, quanto o novo dispositivo premium da marca. O dobrável chegaria para substituir o atual integrante da linha, que desembarcou no varejo brasileiro em 2020. O concorrente direto de modelos como Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 deve ter processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 e tela de 6,7 polegadas.