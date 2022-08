Rock in Rio 2022: cão-robô com 5G vai ajudar na segurança do festival

O Rock in Rio 2022 contará com o reforço de um cão-robô na área de segurança. O equipamento chega ao festival como um dos principais diferenciais do esquema de segurança, que deve contar com outros mecanismos tecnológicos, como equipamentos com visão noturna e térmica, bodycams, radares perimetrais, drones e até mesmo software para reconhecimento facial. O evento promete reunir mais de 700 mil pessoas entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

O mascote tecnológico conhecido como Yellow será usado pela primeira vez no país, depois de atuar na segurança do Mutua Madrid Open e na última edição do Rock in Rio Lisboa, que ocorreu em junho. Composto de diversos aparatos eletrônicos, seu principal destaque é a compatibilidade com a tecnologia 5G. Com isso, o dispositivo de segurança é capaz de coletar dados do ambiente, como detecção de incêndio e eventos suspeitos. Assim, é possível evitar riscos ao público e outras situações que possam impactar negativamente na segurança do evento.

As informações coletadas pelo cachorro-robô serão enviadas a um centro operacional instalado na Cidade do Rock. A equipe de segurança garante que o monitoramento será feito por agentes especializados por meio de um conjunto de monitores de LED que formam uma parede de 18 m². No local, será possível monitorar todos os sistemas e aparatos tecnológicos de segurança dispostos no festival.

Além do cachorro-robô, o Rock in Rio apresenta outras soluções de segurança que contam com tecnologias de ponta. Serão cerca de 200 câmeras ao longo de todo o Parque Olímpico. Além disso, a vigilância conta com duas câmeras noturnas, uma térmica, dois drones para o monitoramento do perímetro e das áreas de acesso ao local do evento. Existem ainda 30 câmeras corporais acopladas ao colete de vigilantes.