Rock in Rio 2022: Uber terá espaço para carregar celular e mais no evento

A Uber vai ter um espaço exclusivo para embarque e desembarque de passageiros no Rock in Rio 2022, que acontecerá entre os dias 2 e 11 de setembro na capital fluminense. Segundo a empresa de transporte, a área terá uma estrutura com lugares para sentar e descansar, banheiros, food trucks e até mesmo estações de carregamento de celular Android e iPhone ( iOS ). O local ficará localizado no Centro de Convenções Riocentro, a um quilômetro do Parque Olímpico, onde acontecerá o festival de música e entretenimento.

A ação visa facilitar o acesso ao local dos shows. Para isso, o ponto de apoio contará com faixas indicadas na área de espera, que servirão para sinalizar o lugar de encontro entre usuários e motoristas. Veja, a seguir, tudo sobre a "operação especial" da Uber no Rock in Rio 2022.

1 de 2 Saiba como será a área exclusiva da Uber para o festival de música Rock in Rio 2022 — Foto: Marcela Franco/TechTudo Saiba como será a área exclusiva da Uber para o festival de música Rock in Rio 2022 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como vai funcionar o espaço da Uber no Rock in Rio

O espaço da Uber no Rock in Rio será destinado à entrada e saída do evento, com faixas especiais para os motoristas - o que pode facilitar aos usuários identificar a localização dos carros. Como RiR contará com um grande público - são esperadas mais de 700 mil pessoas - uma boa dica é prestar atenção a informações como modelo e número da placa do automóvel, bem como nome e foto do motorista parceiro, antes de entrar no veículo.

Usuários que desejam chegar à Cidade do Rock por meio do espaço Uber devem digitar no destino do aplicativo de transporte para Android e iPhone (iOS) "Centro de Convenções Riocentro" (sem aspas). No local, uma equipe de apoio da Uber e placas de sinalização informarão a direção até o Parque Olímpico. Quando o festival terminar e o público quiser voltar para casa, os passageiros deverão voltar ao espaço da empresa e solicitar um carro no local.

2 de 2 Ao ativar o recurso U-Código passageiros precisam informar senha exibida na tela — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ao ativar o recurso U-Código passageiros precisam informar senha exibida na tela — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Para o dia, o app de corridas particulares indica que os usuários ativem o recurso U-Código. Isso porque, com a função ligada, o passageiro recebe um código de quatro dígitos que deve ser informado ao motorista antes de dar início à viagem. Assim é possível confirmar se o usuário e o condutor parceiro são os corretos. Para ativar o recurso, vá em "Conta" e, depois, em "Configurações". Feito isso, toque em "Confira sua viagem" e, em seguida, selecione a opção "Use o código para confirmar as viagens."

Entre as medidas de segurança, a Uber recomenda compartilhar a localização com algum parente ou amigo, para que possam acompanhar a viagem. Nesse caso, basta tocar no ícone do escudo azul, localizado no mapa da viagem. Vale ressaltar que é possível enviar o status da corrida via SMS, aplicativos mensageiros - como WhatsApp e Telegram -, ou pelo próprio app de transporte.

3 de 2 Veja como compartilhar o status da sua viagem no Uber — Foto: Reprodução/Athus Silveira Veja como compartilhar o status da sua viagem no Uber — Foto: Reprodução/Athus Silveira

