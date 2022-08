Rock in Rio lança mapa no Fortnite com experiência interativa

O Rock in Rio inaugurou uma experiência temática dentro do jogo Fortnite . Desenvolvido em parceria com a Coca-Cola, o novo mapa, batizado de Rock in Verse, foi criado pela agência brasileira A-LAB. São 12 atrações exclusivas inspiradas na Cidade do Rock, como a Top of Pop, em que os jogadores podem percorrer um circuito de parkour para conhecer melhor a história do festival. A novidade é embalada pela trilha sonora composta pelo duo de música eletrônica Cat Dealers.

Para acessar o Rock in Verse, basta acessar o modo criativo do Fortnite, digitar o código 1795-5503-2935 e confirmar. Uma vez no mapa, os jogadores terão acesso a informações variadas sobre o Rock in Rio dentro do jogo da Epic Games.

1 de 1 Rock in Rio chega ao Metaverso: Fortnite ganha mapa do festival em parceria com Coca-Cola — Foto: Divulgação/Rock in Rio Rock in Rio chega ao Metaverso: Fortnite ganha mapa do festival em parceria com Coca-Cola — Foto: Divulgação/Rock in Rio

👉 Qual é o ID da Anitta no Free Fire? Veja no Fórum do TechTudo

Dentre as atrações disponíveis está também a Running Tracks, uma pista para correr ao som de Cat Dealers. Os jogadores bem informados sobre o RiR também podem testar os seus conhecimentos na série de perguntas do RIRStory Trivia. No circuito de parkour do Top of Pop, os jogadores irão desbravar um circuito repleto de curiosidades para conhecer mais da história do festival, como a apresentação histórica do Queen no Rock in Rio de 1985.

Vale destacar que o festival de música contará ainda com a GamePlay Arena, que trará para a Cidade do Rock atrações variadas. O espaço receberá finais de campeonatos de esportes eletrônicos, influencers, jogadores profissionais, games livres para o público e apresentações de grandes nomes da música eletrônica ligados ao universo gamer, como os DJs Alok e Liu.

O Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece no Rio de Janeiro, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, Barra da Tijuca. Detre os destaques, há os palcos Sunset e Mundo, que receberão atrações internacionais como Iron Maiden, Dream Theater, Post Malone, Green Day, Coldplay e Dua Lipa. O Brasil por sua vez, marca presença com nomes como Ivete Sangalo, Iza, Djavan, Ludmilla e Sepultura.