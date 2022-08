RTX 2060 vale a pena? Veja preço e detalhes da placa de vídeo da Nvidia

A RTX 2060 é uma placa do segmento intermediário da Nvidia lançada no início de 2019. Ela chegou ao mercado como a solução de entrada para a linha RTX de arquitetura Turing, sendo, no seu lançamento, a opção mais acessível para quem queria ter acesso a recursos como Ray Tracing e DLSS. Mesmo com um certo tempo de mercado, a GPU que hoje aparece no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 1.999 ainda promete oferecer bom desempenho em jogos e aplicações modernas, sendo uma das placas mais procuradas por quem deseja jogar no PC.