RTX 3050 vale a pena? Veja preço e detalhes da placa de vídeo da Nvidia

A RTX 3050 é uma placa de vídeo de entrada da Nvidia . Ela é a solução mais acessível para quem pretende migrar para a nova geração Ampere da marca, que conta com GPUs com suporte a tecnologias como Ray Tracing — recurso que aprimora a iluminação nos jogos — e DLSS — que oferece melhor desempenho em resoluções mais altas. A placa aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 2.049, sendo uma GPU que promete oferecer bom desempenho em jogos e suporte aos mais novos recursos gráficos.

Com um bom volume de VRAM e clocks intermediários, a placa promete sobrar na resolução Full HD, mantendo os jogos em uma qualidade visual elevada por permitir o carregamento de mais texturas. Será que vale a pena investir na GPU de entrada da Nvidia ou seria mais interessante recorrer a um modelo intermediário mais antigo? Para te ajudar na decisão, o TechTudo apresenta a seguir mais informações sobre a nova placa de vídeo de entrada da linha RTX.

RTX 3050 chegou em janeiro ao mercado

Ficha técnica RTX 3050

Lançamento: janeiro de 2022

janeiro de 2022 Preço: a partir de R$ 2.049

a partir de R$ 2.049 Núcleos CUDA: até 2560

até 2560 Clock Base/Boost: 1.55/1.78 GHz

1.55/1.78 GHz Memória: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Interface de memória: 128 bits

128 bits Ray Tracing/DLSS: sim

sim Conectores: HDMI / DisplayPort

HDMI / DisplayPort Energia da placa: 130 W

130 W Energia complementar: um conector de oito pinos

um conector de oito pinos Fonte recomendada: 550 W

A RTX 3050, como uma placa de entrada da linha RTX, aparece com especificações mais modestas. Isso fica evidente no número de núcleos CUDA, que fica bem abaixo de outras opções da mesma série como a RTX 3060 ou RTX 3070. Já para o clock, os valores são bem próximos aos que outras GPUs do mesmo segmento oferecem.

A placa conta com memórias no padrão GDDR6, que é um dos mais avançados da atualidade. Ela tem interface de 128 bits, o que é comum em modelos do segmento de entrada, mas não tende a comprometer o desempenho da GPU. O Ray Tracing, por sua vez, é uma funcionalidade que aprimora a iluminação em ambientes 3D, proporcionando mais realismo para as imagens.

Especificações

A RTX 3050 oferece boas frequências de operação considerando seu segmento, ficando devendo mesmo apenas no número de núcleos CUDA — como mencionado anteriormente, fica bem abaixo de outras soluções da Nvidia. Os 8 GB de memória VRAM, no entanto, são um diferencial positivo para um modelo de entrada.

O volume de memória maior tende a permitir que a placa carregue mais texturas, o que, por sua vez, vai fazer com que os jogos possam ser executados em níveis gráficos mais altos sem um comprometimento do desempenho. Isso é essencial para quem busca uma GPU para jogos mais realistas e que tenham um visual que exija mais dos gráficos.

Placa de vídeo GeForce RTX 3050 é baseada na arquitetura Ampere, de 7 nanômetros

Desempenho

O desempenho da placa tende a ser bom, afinal, o modelo conta com recursos como DLSS. Essa tecnologia utiliza aprendizado de máquina para fazer com que a GPU ofereça mais desempenho mesmo em resoluções mais altas. O recurso depende de compatibilidade do software a ser executado, mas se tratando de jogos modernos, grande parte dos lançamentos já suporta o recurso nativamente.

Segundo a Nvidia, o desempenho da RTX 3050 tende a ser muito superior ao de outras placas de entrada da fabricante, como GTX 1650 por exemplo. O recurso Nvidia Reflex promete reduzir a latência e o tempo de resposta, sendo assim mais um recurso que aprimora o desempenho a fim de oferecer vantagem competitiva em jogos.

Consumo

A RTX 3050 é uma GPU que requer um pouco mais de energia quando a comparamos com outras placas de entrada. Isso fica claro ao analisar que a GPU requer um conector complementar de energia diretamente da fonte.

Apesar de gastar um pouco mais de energia, a RTX 3050 ainda mantém um consumo apenas intermediário quando consideramos o desempenho que a placa pode oferecer. Ela requer uma PSU de ao menos 550 W, o que é um valor comum para uma máquina para jogos.

GeForce RTX 3050 conta com versões de diversas parceiras da NVIDIA

Tipos de uso

A placa da Nvidia é uma opção interessante para quem busca mais desempenho em jogos e não abre mão de uma qualidade de imagem superior. Além disso, por contar com o DLSS, tende a entregar taxas de quadros bem altas, o que é ideal para quem joga games competitivos.

Por suportar o Nvidia Broadcast, a GPU também pode ser uma opção interessante para quem busca uma GPU para streaming, oferecendo assim diversas ferramentas que prometem aprimorar a experiência de criadores de conteúdo.

Preço e concorrentes

Atualmente a placa da Nvidia aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 2.049. Esse é um preço considerável para uma opção de entrada, mas é preciso ponderar que se trata de um dos mais novos modelos da linha RTX, que oferece GPUs mais avançadas.

Uma das principais concorrentes da RTX 3050 em seu segmento é a AMD RX 6500 XT, que é mais uma GPU lançada em 2022. Assim como o modelo da Nvidia, ela promete atender o público de entrada que precisa de suporte a recursos modernos. A placa da AMD aparece no mercado brasileiro em uma solução da ASROCK por valores a partir dos R$ 1.949. Diferente do modelo da Nvidia, a opção da AMD oferece apenas 4 GB de VRAM.

